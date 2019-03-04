Порошенко уволил Гладковского - фигуранта скандала в Укроборонпроме

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Президент Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об увольнении заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского. Об этом он заявил во время своего выступления в Николаеве.

"Сегодня утром перед отлетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО, - сказал Порошенко. - Так же он снят с должности председателя межведомственной комиссии политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля".

Гладковский - один из ключевых фигурантов журналистского расследования Bihus.Info, в котором говорилось о том, что высшие чиновники оборонной сферы якобы получали откаты с поставок российских контрабандных деталей для военной техники, переплачивая за них в три-четыре раза.

Все это, говорят журналистсы, происходило на фоне заявлений высшего руководства государства об "импортозамещении" и отказе от поставок из России.

Во время своего выступления президент подтвердил, что поводом для увольнения Гладковского стало именно расследование журналистов.

Впрочем, он добавил, что увольнение Гладковского никоим образом не доказывает его вины: "Президент не является судом, и я не судья, и мое заявление точно не является приговором. Моя обязанность - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если доказана вина, не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давнее знакомство с президентом".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко подчеркнул, что увольнение Гладковского не является доказательством его виновности

Президент также публично призвал Антикоррупционное бюро и антикоррупционную прокуратуру "расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "і".

"За несколько лет я не позволил себе ни разу обращаться к руководству НАБУ и САП по какому-то конкретному расследованию. Сегодня я это делаю впервые", - сказал Порошенко.

Он добавил, что уже поручил секретарю СНБО Александру Турчинову созвать заседание Совета нацбезопасности по реформированию Укроборонпрома на 6 марта.

Что это за скандал?

Расследование Bihus.Info было обнародовано в конце февраля. В причастности к незаконным схемам журналисты, в частности, обвиняли Олега Гладковского и его 22-летнего сына Игоря Гладковского. Одним из организаторов схемы они также называли гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

Публикация материала вызвала скандал: сам Гладковский вынужден был отстраниться от выполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО. Это решение поддержал в том числе и Петр Порошенко.

Копірайт зображення Укроборонпром

Позже Гладковский назвал обвинения в свой адрес ерундой, а себя - жертвой предвыборной провокации.

22-летний сын Олега Гладковского, Игорь Гладковский, который также фигурирует в расследовании, заявил, что подаст на журналистов в суд - за распространение недостоверной, по его словам, информации.

В Укроборонпроме говорят, что журналисты Bihus.Info не указали источники получения обнародованной ими информации и манипулятивно изложили разрозненные данные.

Национальное антикоррупционное бюро уже пообещало, что его детективы "проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере" и дадут ей надлежащую оценку.

В то же время кандидат в президенты и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении начать в связи с этим процедуру импичмента президента Порошенко.

По ее словам, изложенные в материалах расследования действия представителей окружения президента подпадают под статью 110 Уголовного кодекса "Государственная измена".

Также Тимошенко заявила, что начинает сбор подписей депутатов под проектом постановления о создании временной следственной комиссии для расследования "коррупции президента на поставках всего необходимого нашей армии".

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