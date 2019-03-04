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Суд отказался продлить меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Такую информацию BBC News Украина подтвердили в Генеральной прокуратуре. Там возмутились решением суда и готовят апелляцию.

Суд арестовал Мангера 15 февраля, с правом залога в 2,5 млн гривен. Почти сразу адвокат подозреваемого заплатил эти деньги, и Мангер вышел из СИЗО с электронным браслетом.

4 марта истекал срок меры пресечения. Поэтому суд рассмотрел его продление и отклонил соответствующее ходатайство прокуратуры.

По информации "Громадского", залог в 2,5 млн гривен остается бессрочной мерой пресечения. Также Мангер обязан являться к следователю.

Однако с него снимут браслет, он сможет выезжать за пределы Херсона. Также ему вернут загранпаспорт.

В ГПУ выразили возмущение решением. "Прокуратура готовит апелляцию", - сказал в беседе с BBC News Украина представитель Генпрокуратуры.

Там уточнили, что будет еще и рассмотрение второй апелляции на меру пресечения, которую подали адвокаты Мангера.

"Но это уже не имеет никакого значения. Все ждут выборов, дело дальше не пойдет", - считают в Генпрокуратуре.

Позиция Мангера

Владислав Мангер все обвинения в свой адрес отвергает.

Накануне суда, 1 марта, он написал в Facebook, что никуда не собирается бежать.

"Я не намерен уклоняться от органов предварительного расследования и обязуюсь являться на судебные заседания, о которых буду уведомлен", - сказал он.

Свою причастность к делу он постоянно отрицал.

"Сочувствую горю семьи погибшей Екатерины. Это большое горе для родителей и близких. Я хотел бы быстрого и честного раскрытия этого дела. В то же время считаю обвинения, которые звучат в мой адрес в связи с делом Гандзюк, безосновательными", - заявлял он.

Дело Гандзюк

Копірайт зображення УНІАН

В феврале Владиславу Мангеру вручили подозрение в организации убийства Гандзюк.

По версии ГПУ, которую озвучил генпрокурор Юрий Луценко, председатель Херсонского облсовета решил организовать нападение, руководствуясь личной неприязнью.

Гандзюк публично заявляла о коррупционной составляющей поджогов лесов, которые "криминальная среда области использовала для обогащения при содействии отдельных представителей областной власти и правоохранительных органов", пояснил генпрокурор.

"В связи с тем, что Гандзюк освещала это в СМИ и соцсетях, осознавая, что это противоречит его интересам, Мангер с целью запугивания населения и общественных активистов, критикующих его действия, решил организовать убийство", - сказал Луценко.

Владислав Мангер работает председателем Херсонского областного совета с сентября 2016 года.

До недавнего времени он был членом партии "Батькивщина", однако после обвинений о причастности к убийству Гандзюк сообщил, что приостанавливает свое членство в политсиле.

Копірайт зображення Укрінформ

Кроме председателя Херсонского облсовета, активисты подозревают в причастности к преступлению других херсонских чиновников: главу местной облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Сразу после появления информации о вручении подозрения Владиславу Мангеру, Рищук по собственному желанию временно отстранился от выполнения служебных обязанностей.

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