Дело Гандзюк: суд снял с Мангера браслет и вернул паспорта. В ГПУ возмущены
Суд отказался продлить меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Такую информацию BBC News Украина подтвердили в Генеральной прокуратуре. Там возмутились решением суда и готовят апелляцию.
Суд арестовал Мангера 15 февраля, с правом залога в 2,5 млн гривен. Почти сразу адвокат подозреваемого заплатил эти деньги, и Мангер вышел из СИЗО с электронным браслетом.
4 марта истекал срок меры пресечения. Поэтому суд рассмотрел его продление и отклонил соответствующее ходатайство прокуратуры.
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По информации "Громадского", залог в 2,5 млн гривен остается бессрочной мерой пресечения. Также Мангер обязан являться к следователю.
Однако с него снимут браслет, он сможет выезжать за пределы Херсона. Также ему вернут загранпаспорт.
В ГПУ выразили возмущение решением. "Прокуратура готовит апелляцию", - сказал в беседе с BBC News Украина представитель Генпрокуратуры.
Там уточнили, что будет еще и рассмотрение второй апелляции на меру пресечения, которую подали адвокаты Мангера.
"Но это уже не имеет никакого значения. Все ждут выборов, дело дальше не пойдет", - считают в Генпрокуратуре.
Позиция Мангера
Владислав Мангер все обвинения в свой адрес отвергает.
Накануне суда, 1 марта, он написал в Facebook, что никуда не собирается бежать.
"Я не намерен уклоняться от органов предварительного расследования и обязуюсь являться на судебные заседания, о которых буду уведомлен", - сказал он.
Свою причастность к делу он постоянно отрицал.
"Сочувствую горю семьи погибшей Екатерины. Это большое горе для родителей и близких. Я хотел бы быстрого и честного раскрытия этого дела. В то же время считаю обвинения, которые звучат в мой адрес в связи с делом Гандзюк, безосновательными", - заявлял он.
Дело Гандзюк
В феврале Владиславу Мангеру вручили подозрение в организации убийства Гандзюк.
По версии ГПУ, которую озвучил генпрокурор Юрий Луценко, председатель Херсонского облсовета решил организовать нападение, руководствуясь личной неприязнью.
Гандзюк публично заявляла о коррупционной составляющей поджогов лесов, которые "криминальная среда области использовала для обогащения при содействии отдельных представителей областной власти и правоохранительных органов", пояснил генпрокурор.
"В связи с тем, что Гандзюк освещала это в СМИ и соцсетях, осознавая, что это противоречит его интересам, Мангер с целью запугивания населения и общественных активистов, критикующих его действия, решил организовать убийство", - сказал Луценко.
Владислав Мангер работает председателем Херсонского областного совета с сентября 2016 года.
До недавнего времени он был членом партии "Батькивщина", однако после обвинений о причастности к убийству Гандзюк сообщил, что приостанавливает свое членство в политсиле.
Кроме председателя Херсонского облсовета, активисты подозревают в причастности к преступлению других херсонских чиновников: главу местной облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
Сразу после появления информации о вручении подозрения Владиславу Мангеру, Рищук по собственному желанию временно отстранился от выполнения служебных обязанностей.