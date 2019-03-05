"Укроборонпром": сюжет Bihus.Info вызывает лишь грусть и удивление

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Утром 5 марта в государственном концерне "Укроборонпром" отреагировали на новую серию журналистского расследования Bihus.Info о хищениях в оборонной сфере.

"Информация, обнародованная программой "Наши деньги", имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики", - заявили в "Укроборонпроме".

В своем заявлении концерн также обращает внимание на то, что журналисты не привели в своем расследовании точку зрения "Укроборонпрома", хотя обращались к ним с запросом и получили ответ.

Очередную часть расследования Bihus.Info о хищениях в оборонной сфере обнародовали накануне вечером. В нем фигурируют бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и нынешний руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин, которые якобы получали "откаты" с оборонных контрактов.

В 2016-2017 годах, говорят журналисты, "Укроборонпром" закупил детали российского производства для самолетов АН-26, переплатив за них в семь раз. При этом, аванс якобы разделили между собой участники схемы - 30 тыс. долларов, по данным журналистов, получил Олег Гладковский, 10 тыс. - Павел Букин.

Из другого транша "чистая прибыль" составила, как утверждают журналисты, еще почти 85 тыс. долларов.

В результате, по данным Bihus.Info, государственный концерн в рамках упомянутого контракта якобы заплатил 580 тыс. долларов за товар, который стоил 85 тыс.

Помощь "Укроборонпрома"

В "Укроборонпроме" настаивают: информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Глава "Укроборонпрома" Павел Букин - один из ключевых фигурантов расследования Bihus.Info

"В договоре с иностранным заказчиком было предусмотрена установка на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора, указанные приборы должны были быть заменены на новые, изготовленные не позднее 2015 года".

Украинские авиационные предприятия, к которым обращались представители концерна, сообщили об отсутствии этих высотомеров, объясняют в Укроборонпроме.

"Единственной компанией, которая согласилась доставить эти изделия, было ООО "АН-Сервис". Они были проверены специалистами ГП "410 завод ГА" и представителями заказчика", - отмечают там.

"Других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано", - добавляют в государственном концерне и подчеркивают: не комментируют вопрос доставки высотомеров в Украину, поскольку предприятия "Укроборонпрома" не предоставляли услуги по логистике.

Позже первый заместитель гендиретора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко добавил, что заангажированное, по его мнению, расследование Bihus.Info "вызывает у него лишь грусть и удивление".

Скандал с Укроборонпромом и увольнение Гладковского

Первое расследование Bihus.Info обнародовали в конце февраля. В причастности к незаконным схемам журналисты, в частности, обвиняли Олега Гладковского и его 22-летнего сына Игоря. Одним из организаторов схемы они также называли гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

В расследовании говорилось, что высшие чиновники оборонной сферы якобы получали откаты с поставок российских контрабандных деталей для военной техники, переплачивая за них в три-четыре раза.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Порошенко уже уволил заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого также обвиняют в причастности к коррупционным схемам

Все это, говорят журналисты, происходило на фоне заявлений высшего руководства государства об "импортозамещении" и отказе от поставок из России.

Публикация материала вызвала скандал: сам Гладковский вынужден был отстраниться от выполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ о его окончательном увольнении. Впрочем, тогда же президент отметил, что увольнение Гладковского никоим образом не доказывает его вины.

22-летний сын Олега Гладковского, Игорь Гладковский, который также фигурирует в расследовании, заявлял, что подаст на журналистов в суд - за распространение недостоверной, по его словам, информации.

В начале марта в сети появился видеоролик, в котором Игорь Гладковский называет сюжет журналистов заказным и обещает вскоре рассказать, кто его заказчик.

Реакция правоохранителей

Сразу после выхода программы генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители расследуют возможные хищения в оборонном секторе Украины. Проанализировать эту информацию пообещало и Национальное антикоррупционное бюро.

А уже 4 марта НАБУ и САП сообщили о задержании действующего и бывшего директора государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", входящего в состав "Укроборонпрома", и еще трех экс-чиновников по подозрению в растрате 55,5 млн грн. В этот же день им сообщили о подозрении.

В антикоррупционном органе добавили, что детективы НАБУ расследуют это дело еще с декабря 2017 года.

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