Букин из "Укроборонпрома" не собирается в отставку. Откаты отрицает

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Гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин отрицает получение каких-либо "откатов" с соглашений 2016 года по ремонту казахских самолетов. В расследовании Bihus.Info журналисты обвинили Букина, который тогда возглавлял "Укрспецэкспорт", в получении 10 тыс. долларов с контракта на закупку высотомеров, которые завозились якобы по завышенной цене.

"Получение какого-либо вознаграждения категорически отрицаю. Это неправда", - заявил он в интервью BBC News Украина во вторник.

Так же он заверил, что детали не закупались по завышенной цене: "Завышенную цену категорически отрицаю. У нас есть соответствующая процедура отбора поставщиков. Зафиксированная во времени и документах, в переписке. Мы готовы всю эту информацию предоставить по запросу любого правоохранительного органа".

Он также заявил, что из информации расследования, где говорится о якобы завышенных в семь раз ценах ввозимых деталей, нельзя четко делать вывод о том, что цена была действительно завышена.

"Что показывается в расследовании (и это подчеркивают журналисты): что товар ввозился изначально как другой товар ... - чтобы скрыть его военное назначение, так как он устанавливался на военный самолет. Как в этом случае можно комментировать, было завышение, не было? Люди выполняли задачи по поставке техники текущего производства. К сожалению, российского. Мы еще не освоили производство этих комплексов самостоятельно", - пояснил Павел Букин.

В то же время на вопрос BBC News Украина о том, не планирует ли он уйти с должности генерального директора "Укроборонпрома" на время возможных проверок, Павел Букин ответил: "На данный момент, такого намерения у меня нет. Но это не какая-то категорическая позиция. Просто я не считаю себя виновным в чем-то".

"Если нужно будет, чтобы я уволился или отстранился от должности - я с сожалением, но сделаю это. Спокойно и без какой-то политизации", - добавил он.

Полный текст эксклюзивного интервью читайте вскоре на сайте BBC News Украина.

Расследование журналистов

Копірайт зображення УНИАН Image caption Расследование касалось ремонта казахских самолетов Ан-26, который осуществляла Украина (на фото - аналогичный самолет ВСУ)

Третью часть расследования Bihus.Info о возможных хищениях в оборонной сфере журналисты обнародовали накануне вечером.

В нем фигурируют бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и нынешний руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин, которые якобы получали "откаты" с оборонных контрактов.

В 2016-2017 годах, говорят журналисты, "Укроборонпром" закупил детали российского производства для самолетов АН-26, переплатив за них в семь раз. При этом, аванс якобы разделили между собой участники схемы - 30 тыс. долларов, по данным журналистов, получил Олег Гладковский, 10 тыс. - Павел Букин.

Из другой транша "чистая прибыль" составила, утверждают журналисты, еще почти 85 тыс. долларов.

В результате, по данным Bihus.Info, государственный концерн в рамках упомянутого контракта якобы заплатил 580 тыс. долларов за товар, который стоил 85 тыс.

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