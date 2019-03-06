Увольнение Холодницкого, суды и коррупция в обороне: жесткие советы посла США Украине

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Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что следует уволить главу САП Назара Холодницкого и провести аудит Укроборонпрома.

Об этом она сказала, выступая в Киеве на пятилетии Украинского кризисного медиа-центра.

Госпожа посол отметила реформы, осуществленные в Украине за последние пять лет.

Но при этом она очень критично отозвалась о проблемах в стране, отметив шаги, которые "могут продвинуть и институализировать трансформации, которых хочет Украина".

Особый акцент он сделал на проблемах с отбором судей в Верховный суд Украины.

"США твердо на стороне украинского народа в требовании, чтобы люди несли ответственность за свои действия, за коррупцию, а судебная система была независимой, прозрачной и служила интересам украинского народа", - заявила госпожа посол.

Среди достижений Украины со времен Евромайдана Мари Йованович отметила создание новых антикоррупционных институтов, стабилизацию банковской системы, развитие гражданского общества, реформу полиции и проведение децентрализации.

Незаконное обогащение

Решение Конституционного Суда об отмене статьи о незаконном обогащении госпожа посол назвала "серьезным шагом назад в борьбе с коррупцией в Украине".

"Он ослабляет антикоррупционную архитектуру Украины, включая создаваемый сейчас Высший антикоррупционный суд и Национальное антикоррупционное бюро Украины", - заявила Мари Йованович.

"Я считаю, что одной из вещей, учитывая решение на прошлой неделе, было бы принятие - именно принятие, а не просто предложение - новой и лучшей поправки в Уголовный кодекс, которая не только восстановит статью о незаконном обогащении как инструмент борьбы с коррупцией, но и перезапустит десятки дел, которые были остановлены решением суда", - отметила посол США.

На прошлой неделе Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.

После признания статьи о незаконном обогащении неконституционной все уголовные расследования по ней должны быть закрыты - независимо от того, на какой стадии они находятся.

Лишь в ведении НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры таких дел сейчас более 60.

О САП

Копірайт зображення УНІАН Image caption В прошлом году генпрокурор хотел уволить Назара Холодницкого, но он удержался в кресле

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор", - заявила Йованович.

Она добавила: "Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинениям в коррупции, нельзя доверять вести эти самые дела".

Действующим главой Специальной антикоррупционной прокуратуры является Назар Холодницкий.

В марте прошлого года НАБУ и Генпрокуратура обвинила его в дисциплинарных правонарушениях. Генпрокурор Юрий Луценко требовал Увольнения Холодницкого.

Главу САП обвиняли в том, что он якобы "сливал" информацию подозреваемым по делам НАБУ, давил на свидетелей и прокуроров и помогал обвиняемым. Сам он все обвинения отрицал.

В июле 2018 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила выговор Назару Холодницкому, но от должности его освободила.

Об Укроборонпроме

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Посол США заявила, что правительство Украины также должно немедленно профинансировать полный аудит Укроборонпрома и рассекретить государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме.

"Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе", - пояснила Мари Йованович.

Она добавила, что правительство должно расследовать и дать ход делам о коррупции в Укроборонпроме и в других местах.

В конце февраля украинские СМИ обнародовали расследования о возможных хищениях в оборонной сфере.

В частности в расследованиях говорилось, что высшие чиновники оборонной сферы получали откаты с поставок контрабандных деталей для военной техники, которые приобретались по завышенным ценам.

В "Укроборонпроме" в ответ заявили, что журналисты "манипулятивно изложили отдельные разрозненные данные" и не указали источники получения информации.

О Верховном суде

Особый акцент Мари Йованович сделала на проблемах отбора судей в обновленный Верховный суд.

"Мы так понимаем, что Высшая квалификационная комиссия уже готова принять 31 кандидата с сомнительной репутацией, продвинув их еще на шаг ближе к занятию должностей судей Верховного суда", - заявила она.

Активисты и общественный совет добропорядочности постоянно подчеркивают, что Высшая квалификационная комиссия судей не обращает внимания на замечания о недобропорядочности части кандидатов, которые проходят отбор.

"Это может привести к такому Верховному суду, в котором 30% судей будут иметь глубоко несовершенную профессиональную этику, которая, по нашему мнению, не годится для высшего суда в стране", - заявила Йованович.

О выборах

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Мари Йованович также отметила, что важнейшим приоритетом является обеспечение свободных и честных выборов в Украине.

"Наблюдатели от гражданского общества и работники избирательной кампании не должны подвергаться преследованиям или запугиванию", - заявила она.

Посол США также добавила, что официальная, политически нейтральная охрана должна обеспечить, "чтобы титушки или другие вооруженные группы не мешали избирателям выражать свою волю".

Кроме того, Мари Йованович призвала наказать людей, которые покупают голоса.

"Команды кандидатов, которые прибегают к попыткам фальсификации голосов, должны привлекаться к уголовной ответственности. Государственные ресурсы не должны направляться против политических оппонентов", - заявила госпожа посол.

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