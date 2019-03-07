Украинская книга - среди самых красивых в мире

Копірайт зображення "Видавництво Старого Лева"

Книга "Я так вижу" украинской творческой мастерской "Аграфка" попала в список призеров конкурса "Самая красивая книга года", который составляет немецкий фонд "Искусство книги" (Stiftung Buchkunst).

Всего жюри рассмотрело более 600 заявок из 32 стран мира. Призерами конкурса стали сразу 14 книг, "Я так вижу" наградили бронзовой наградой.

Среди других победителей - издания из Нидерландов, Австрии, Польши, Чехии, России, Японии, Китая, Германии и Швеции.

Конкурс "Самая красивая книга года" проводиться с 1963 года. Церемония награждения победителей, как правило, происходит в рамках Лейпцигской книжной ярмарки - одной из крупнейших книжных ярмарок в мире.

В течение года издания будут демонстрировать во всем мире - в частности, на крупнейшей книжной выставке во Франкфурте.

Что это за книга?

Копірайт зображення "Видавництво Старого Лева"

"Я так вижу" - это познавательная книга о зрении во всех его проявлениях, которую создали Романа Романишин и Андрей Лесив.

Издание в простой форме дает ответы на разные вопросы - "Сколько цветов мы способны видеть?", "Каково строение наших глаз?", "Как не заблудиться в мире, не видя его", "Какие визуальные символы окружают нас ежедневно и что они означают? " и многие другие.

Ранее "Я так вижу" становилась призером конкурса "Лучшая книга Украины" (номинация "Мир детства") и престижной награды в области детской литературы Bologna Ragazzi Award.

Члены жюри конкурса "Самая красивая книга года" рассказали, что рассматривать "Я так вижу" было для них "истинным наслаждением".

Копірайт зображення "Видавництво Старого Лева"

"Это не первая международная победа творческой мастерской "Аграфка", но первая победа Украины в самом престижном конкурсе мирового дизайна за все годы", - говорит координатор фестиваля "Книжный Арсенал" Оксана Хмелевская.

"Но также это и победа украинского конкурса "Лучший книжный дизайн", в котором эта книга получила в прошлом году гран-при, ведь это свидетельствует о том, что наше жюри чувствует дизайн в унисон с миром", - добавляет она.

Другие призеры - кто они?

Среди других победителей конкурса - книга Рейна Терпстра "Kennedy Funeral Train - The People's View". Она рассказывает о похоронной процессии Роберта Кеннеди - в 1968 году после смерти американского сенатора поезд с его телом, который следовал из Нью-Йорка в Вашингтон, провожали тысячи американцев.

Копірайт зображення Fw: Books Amsterdam

Также в списке призеров - книга Ержи Гаронски и Питера Кранендонка "Amsterdam Stuff".

В ней собраны изображения предметов, найденных при строительстве новой ветки метро в Амстердаме. С начала 2000-х годов, пока продолжались раскопки, археологам удалось обнаружить более 700 тыс. находок.

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Копірайт зображення Van Zoetendaal Publishers

Также жюри отметило и книгу "Paris", в которую вошли снимки, которые норвежский фотограф Оля Риндал сделала во время своей первой поездки в Париж.

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