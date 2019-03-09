Товарищ Саахов и Шпак: в Москве умер Владимир Этуш
В Москве на 97-м году жизни скончался советский и российский актер Владимир Этуш, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора театра имени Вахтангова, где работал артист.
"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал директор театра Кирилл Крок.
Время и место прощания с артистом станут известны позднее.
Главная роль
Самые знаменитые кинороли Владимира Этуша - Саахов в "Кавказской пленнице" и стоматолог Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" великого комедиографа Леонида Гайдая.
Многие фразы его киногероев разобраны на цитаты: "клянусь, ничего не сделал, только вошел" и "а еще боремся за звание дома высокой культуры!"
После ошеломляющего успеха "Кавказской пленницы" дотоле сравнительно малоизвестный публике 45-летний артист, как говорят в таких случаях, проснулся знаменитым.
Гонорар за звездную роль составил 1800 рублей.
Этуш опасался, что земляки персонажа обидятся, но их реакция оказалась неожиданной.
"Знакомые предупреждали: мол, кавказцы и побить могут. А пришел на базар, так чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, начали наперебой угощать. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов армянин, армяне - что азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было приятно. Особенно мне!" - вспоминал он в мемуарах.
Другие известные работы Этуша в кино - инженер Брунс в "12 стульях", Карабас-Барабас в "Приключениях Буратино" и коварный маг Мальгрим в "31 июня".
Всего Владимир Этуш сыграл в кино 36 ролей, от турецкого паши в фильме 1953 года "Адмирал Ушаков" до князя Сокольского в экранизации романа Достоевского "Подросток" (2017 год). В театре у него было 59 ролей не считая телеспектаклей и антреприз.