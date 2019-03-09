Копірайт зображення Vyacheslav Prokofyev/Getty Images

В Москве на 97-м году жизни скончался советский и российский актер Владимир Этуш, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора театра имени Вахтангова, где работал артист.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал директор театра Кирилл Крок.

Время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Главная роль

Самые знаменитые кинороли Владимира Этуша - Саахов в "Кавказской пленнице" и стоматолог Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" великого комедиографа Леонида Гайдая.

Многие фразы его киногероев разобраны на цитаты: "клянусь, ничего не сделал, только вошел" и "а еще боремся за звание дома высокой культуры!"

Копірайт зображення Public domain Image caption "Клянусь, ничего не сделал, только вошел!"

После ошеломляющего успеха "Кавказской пленницы" дотоле сравнительно малоизвестный публике 45-летний артист, как говорят в таких случаях, проснулся знаменитым.

Гонорар за звездную роль составил 1800 рублей.

Этуш опасался, что земляки персонажа обидятся, но их реакция оказалась неожиданной.

Копірайт зображення Public domain Image caption "Это Иван Грозный? Настоящий?"

"Знакомые предупреждали: мол, кавказцы и побить могут. А пришел на базар, так чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, начали наперебой угощать. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов армянин, армяне - что азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было приятно. Особенно мне!" - вспоминал он в мемуарах.

Другие известные работы Этуша в кино - инженер Брунс в "12 стульях", Карабас-Барабас в "Приключениях Буратино" и коварный маг Мальгрим в "31 июня".

Всего Владимир Этуш сыграл в кино 36 ролей, от турецкого паши в фильме 1953 года "Адмирал Ушаков" до князя Сокольского в экранизации романа Достоевского "Подросток" (2017 год). В театре у него было 59 ролей не считая телеспектаклей и антреприз.

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