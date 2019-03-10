Национальный корпус и столкновения 9 марта: что говорят Аваков, Белецкий и БПП

Копірайт зображення UNIAN Image caption Столкновения на улице Банковой 9 марта

После скандальных столкновений с полицией 9 марта представителей "Национального корпуса" на Банковой в Киеве и в Черкассах в партии президента заговорили о "пророссийских реваншистах" и играх в политику МВД. Арсен Аваков уже заявил о недопустимых действиях националистов, а их лидер Андрей Белецкий вспомнил о ветеранах АТО.

В Черкассах полиция уже задержала двух активных участников событий, которых подозревают в организации столкновений.

9 марта днем ​​в Киеве более тысячи активистов партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" провели акцию протеста у здания администрации президента и пытались прорвать кордон правоохранителей. Там произошли столкновения, в которых пострадали трое правоохранителей.

Националисты требовали наказать фигурантов журналистского расследования о хищениях в "Укроборонпроме".

Они требовали арестовать экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов скандала.

Впоследствии стычки повторились в Черкассах, где Петр Порошенко проводил митинг после торжеств в честь 205-й годовщины рождения Тараса Шевченко.

Несколько десятков националистов пытались прорваться на сцену к главе государства, им помешала полиция и произошли столкновения.

Правоохранители заявили о 22 раненых стражах порядка, среди которых был начальник полиции области Валерий Лютый, окровавленное лицо которого сразу же облетело украинские СМИ.

Копірайт зображення NPU.GOV.UA Image caption В столкновениях пострадал начальник полиции Черкасской области Валерий Лютый

Кровавые кадры драк с применением дымовых шашек и слезоточивого газа на митинге в Черкассах заставили реагировать все стороны инцидента.

Полиция уже открыла уголовные дела по статьям о насилии в отношении своих работников и хулиганстве.

"Пророссийские реваншисты"

"За событиями 9 марта стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы", - отреагировала на схватки президентская партия БПП.

Сам президент, который на фоне столкновений полиции с националистами покинул Черкассы, лично об этих событиях не высказывался.

Зато в его партии считают, что вчерашние события - это попытка "опустить Украину в хаос".

Столкновения и драки с правоохранителями, по мнению партийцев - это именно те кадры, которые нужны для "российской машины пропаганды".

БПП призвала наказать участников нападения на полицию в Киеве и собрание в Черкассах.

Копірайт зображення УНІАН

Еще более радикальной была соратница Петра Порошенко, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Я возмущена провокацией, устроенной неизвестным молодчиками в моих родных Черкассах ... Как бы громко ни называли себя провокаторы - ментально они титушки", - написала Геращенко.

При этом она намекнула, что за беспорядками может стоять руководство МВД.

"У меня вопрос к МВД: вы не заигрались в политику, друзья?", - написала Геращенко.

Напрямую она об этом не сказала, но в украинской политике давно ходят слухи о возможном сотрудничестве Арсена Авакова и лидера "Национального корпуса" и бывшего командира "Азова" Андрея Белецкого.

Однако никаких прямых доказательств этого представлено пока не было.

Праведный гнев

"Любому гневу есть разумные границы", - возмущенно отреагировал на события в Черкассах глава МВД Арсен Аваков.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Арсен Аваков осудил события в Черкассах, но вспомнил о праведном гневе в отношении коррупционных преступлений

"То, что сегодня на митинге П. Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса - недопустимо!", - добавил он, указав что "праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет".

Он пообещал, что виновные в столкновениях будут наказаны. А к патриотам обратился с просьбой думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти.

Пришли пообщаться

Председатель партии "Национальный корпус", которая была организатором протестов в Киеве и Черкассах, не увидел никаких нарушений со стороны своих соратников.

"Сейчас раздается визг порохоботов о правонарушениях со стороны националистов", - говорится в заявлении Белецкого на сайте партии.

По его словам, единственным нарушением за 9 марта было то, что силовики незаконно перекрывали улицы и не пускали ветеранов на предвыборный митинг.

По его словам, в Черкассах сотни ветеранов войны на Востоке пришли на митинг кандидата в президенты - Главнокомандующего, чтобы посмотреть ему в глаза и спросить - почему еще не в тюрьме фигуранты коррупционного скандала с "Укроборонпромом".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Член парламента и лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий

Белецкий пообещал, что их партийцы еще обязательно спросят у президента об обогащении на армии.

Ранее ЦИК зарегистрировала общественную организацию "Национальные дружины" наблюдателями на президентских выборах. Эта организация связана с партией "Национальный корпус".

Представитель "Национальных дружин" допускал, что их наблюдатели могут применять силу на участках, если заметят фальсификации на выборах и бездействие полиции.

ЦИК обратилась в СБУ и полицию относительно таких заявлений, а министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что попытки силового вмешательства в выборы будут жестко пресекаться.

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