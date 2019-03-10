Тысячи людей стояли в очереди под дождем, чтобы стать донором для больного мальчика

Копірайт зображення Фото из семейного архива Image caption Оскару нужна трансплантация стволовых клеток

Более 6 000 человек изъявили желание стать донором стволовых клеток для мальчика, больного лейкемией.

Пятилетний Оскар Сакселби-Ли нуждается трансплантации в течение трех месяцев после проведения химиотерапии, иначе его шансы на выживание стремительно уменьшатся.

В эту субботу в Вустере образцы сдали более 1000 потенциальных доноров - в дополнение к 5000 людей, которые сделали это на прошлых выходных.

"Это удивительно - видеть, для какого большого количества людей это важно", - сказала организатор акции Луиза Уайт.

Последнее мероприятие, на котором люди могли присоединиться к реестру стволовых клеток Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), состоялось в Гильдхолле в Вустере. Перед этим потенциальных доноров регистрировали во время похожего мероприятия в начальной школе Питмастон, где тысячи людей простояли в очереди под дождем, чтобы проверить, подойдут ли их стволовые клетки Оскару.

Среди них был и член парламента от Вустера Робин Уокер.

Корреспондент BBC News Фил Маки с места событий

Image caption В Вустере пытаются найти подходящего донора для Оскара

Жители города сделали действительно титаническое усилие: шесть тысяч человек - это около 10% населения в возрасте от 16 до 55 лет, которые могут стать донорами.

Следующее мероприятие состоится в Вустерском университете, поэтому количество потенциальных доноров еще увеличится.

Однако помочь хотели и те, кому еще нет 16-ти. 14-15-летние ученики школы Святого Эдуарда Олдкорна работали волонтерами на мероприятии, помогая следить за порядком и распространяя информацию о необходимой помощи.

Образцы будет тестировать благотворительная организация DKMS, которая борется с раком крови, - с надеждой, что один из доноров подойдет для мальчика.

Оскару стало плохо накануне Рождества, и его родители, 23-летняя Оливия Сакселби и 26-летний Джейми Ли, подумали, что у него анемия.

Однако после анализа крови они услышали страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз.

Во время трансплантации стволовых клеток поврежденные клетки крови заменяют здоровыми.

Часто донорами могут стать близкие родственники, но ни один из родителей Оскара для этого не подошел.

Копірайт зображення Фото из семейного архива Image caption Свой пятый день рождения Оскар отпраздновал с родителями в больнице

Большинство из тех, кто изъявил желание стать донором - это молодые люди, поскольку, по мнению экспертов, больше всего шансов найти нужного донора среди людей в возрасте от 17 до 30 лет.

Оскара лечат в Бирмингемской детской больнице, и организаторы говорят, что надо провести еще больше подобных мероприятий, чтобы привлечь как можно больше потенциальных доноров.

Друг семьи Джо Мартир, который присутствовал на субботнем мероприятии, сказал: "Оскар сейчас в порядке, он держится, проходит лечение, но ему нужен этот донор - нужен этот шанс на жизнь".

"Люди из DKMS говорят, что они никогда не увидели ничего подобного тому, что происходило в последние выходные в Вустере", - добавил он.

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