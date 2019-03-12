Всемирная паутина отмечает 30 лет. Ее изобретатель рассказал ВВС о главных угрозах

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сэр Тим Бернерс-Ли является создателем www

Изобретатель протокола web сэр Тим Бернерс-Ли в разговоре с ВВС заявил, что во избежание "стремительного перехода к хаотическому будущему" всемирной сети необходимы глобальные действия.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ВВС по случаю 30 годовщины создания им этого протокола.

Именно английский физик и инженер сэр Тим Бернерс-Ли сформулировал идею Всемирной паутины (World Wide Web, www), ставшую началом глобальной сети интернет.

За тридцать лет интернет добрался до всех сфер человеческой жизни.

Однако не стоит называть сэра Тима Бернерса-Ли создателем интернета, ведь его как систему протоколов, обеспечивающих передачу данных между компьютерами, разработали в США в начале 70-х годов.

Сэр Тим указывает, что люди уже поняли, насколько сильно их данными в сети могут "манипулировать" - особенно после скандала с The Cambridge Analytica.

Но он убежден, что с такими проблемами, как взломы информации, хакерские атаки и дезинформация можно бороться.

В открытом письме создатель web признал, что многие люди сомневаются в том, что сеть может быть силой для творения добра.

Копірайт зображення Google.com Image caption Дудл от Google в честь 30-летия сети

У него есть свои предостережения относительно будущего сети, о которых он и рассказал ВВС.

"Я очень обеспокоен распространением грязи и дезинформации", - рассказал Бернерс-Ли.

При этом он считает, что люди стали лучше понимать риски, которые их ожидают в сети. Например, после скандала с Cambridge Analytica пользователи увидели, как через сеть ими манипулировали на выборах.

Сэр Тим определил три главные проблемы, которые вредят сети.

вредные действия, такие как взломы и преследования

проблемы системного дизайна, такие как бизнес-модели, стимулирующие клики

побочные последствия, такие как агрессивные споры

Эти проблемы можно преодолеть с помощью нового законодательства и систем, которые ограничивают ненадлежащее поведение в сети.

По его словам, в правительствах стран нужны "чемпионы открытой сети" - чиновники и избранные политики, которые будут противостоять угрозе публичного блага со стороны частного сектора. Эти люди должны защитить открытую сеть.

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