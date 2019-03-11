Убийство брата Ким Чен Ына: суд снял обвинения с одной из подозреваемых

Копірайт зображення AFP Image caption Сіті Айсія змогла одразу залишити будівлю суду

Суд в Малайзии освободил из-под стражи одну из подозреваемых в отравлении сводного брата Ким Чен Ына нервно-паралитическим токсином VX в аэропорту Куала-Лумпура.

Ким Чон Нама убили в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, где он ожидал вылета в Макао.

Малазийская полиция почти сразу задержала по делу об отравлении гражданку Вьетнама Доан Те Хуонг и гражданку Индонезии Сити Айсию.

Их обвиняли в том, что они брызнули токсин в лицо Ким Чон Наму.

Сами женщины опровергали обвинения, утверждая, что думали, будто участвовали в телевизионном розыгрыше.

Сити Айсию освободили из-под стражи в понедельник, 11 марта.

Суд над другой подозреваемой отсрочили на три дня.

В случае признания вины Сити Айсии могла грозить смертная казнь.

Как произошло убийство?

13 февраля 2017 года Ким Чон Нам ожидал вылета в Макао в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура, когда к нему подошли две женщины.

На видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавшей момент убийства, было видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и бросают ему что-то в лицо.

Женщины уходят, а мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.

Копірайт зображення REUTERS/AFP Image caption Доан Те Хуонг (слева) и Сити Айсия (справа) утверждают, что их обманом заставили совершить убийство агенты КНДР

Ким Чон Нам скончался по дороге в больницу. Позже выяснилось, что его отравили токсином VX.

ООН относит нервно-паралитический токсин VX к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех химикатов, искусственно синтезированных человеком.

Сити Айсия ранее говорила, что думала, будто участвует в розыгрыше.

По ее словам, ей заплатили 400 малазийских ринггит (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом", брызнув ему в лицо "детское масло".

По версии прокурора, они вступили в сговор с агентами Северной Кореи, чтобы убить бывшего министра КНДР, сводного брата лидера страны Ким Чен Ына.

Адвокаты настаивали на том, что обе девушки стали пешками в шпионской игре.

Кого подозревают?

Вскоре после убийства полиция Малайзии объявила, что разыскивает четырех выходцев из Северной Кореи.

Они покинули страну вскоре после нападения на Кима.

Малайзия обратилась в Интерпол, который выпустил в отношении подозреваемых "красный циркуляр", то есть предписание немедленного задержания в любой стране мира.

Копірайт зображення AFP Image caption Эти подозреваемые, вероятно граждане КНДР, успели покинуть Малайзию и находятся на свободе

Также задержали гражданина КНДР, который подвозил женщин в аэропорт, но его быстро освободили и позволили ему уехать из Малайзии.

Северная Корея опровергает причастность к убийству Ким Чон Нама.

Кто такой Ким Чон Нам?

Ким Чон Нам - старший сын Ким Чен Ира, правившего Северной Кореей в 1994-2011 годах.

В свое время его считали возможным преемником Ким Чен Ира, но, по сообщениям, он впал в немилость.

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Кім Чон Нам у 2001 році, покійний єдинокровний брат лідера КНДР Кім Чен Ина

Когда к власти пришел его младший сводный брат, Ким Чон Нам жил обычной, ничем не примечательной жизнью. Большинство времени он проводил за границей, преимущественно в Макао, на материковой части Китая и в Сингапуре.

В 2011 году японские СМИ сообщали, что он высказался против "династической передачи власти".

Одна книга 2012 года также цитирует утверждение Кима о том, что его брату не хватает лидерских качеств, а Северная Корея нестабильна и нуждается в экономических реформах по примеру Китая.

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