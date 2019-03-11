Копірайт зображення Getty Images Image caption Радость победы Дмитрия Подручного

Украинский биатлонист Дмитрий Подручный впервые в истории украинского биатлона в соревнованиях мужчин выиграл золото в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

В официальном Twitter соревнований сообщили, что это - первый подиум для украинцев.

До этого в истории независимой Украины украинские мужчины завоевывали одну бронзу в одиночных соревнованиях и бронзу в эстафете.

В женских соревнованиях украинцы уже имели самые высокие мировые достижения.

В гонке на 12,5 км украинец сделал всего два промаха на первой стрельбе и преодолел дистанцию за 31 минуту и 54 секунды. Вторую, третью и четвертую стрельбу он отработал на ноль.

Норвежец Йоханнес Тингнес Бё стал вторым с отставанием от лидера на 8 секунд, а француз Кантен Фийон Мае - третьим с отставанием на 17 секунд.

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При этом Подручный стартовал четвертым с отставанием от лидера на 17 секунд.

"Пока без эмоций. Не верится, что это наконец произошло. Трудно что-то сказать. Гонка словно в тумане... Я знал, что сегодня сложные погодные условия и все будет решаться на "стойке". Отстрелявшись чисто, понял, что надо бороться за призовые места. Повезло, что соперники много ошибались, это сыграло мне на руку", - сказал Подручный во включении "UA: Перший", сообщает "Громадське".

Skip Twitter post by @poroshenko Історична перемога!



Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді.



Вся Україна вболівала за тебе, Дмитре. Пишаємось тобою! Вперед до нових вершин!#GloryToUkraine pic.twitter.com/kYLihR3q44 — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2019 г.

Дмитрий Подручный - ровесник независимости. Он родился 5 ноября 1991 года на Тернопольщине. Карьеру в биатлоне начал в 2005 году, а в 2012 году попал в состав сборной Украины.

Выступал на зимних Олимпийских играх в 2014-м и 2018 годах.

Дмитрий Подручный официально является старшиной Национальной гвардии Украины и инструктором спортивного клуба НГУ.

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