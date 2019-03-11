Биатлонист Дмитрий Подручный впервые в истории Украины стал чемпионом мира
Украинский биатлонист Дмитрий Подручный впервые в истории украинского биатлона в соревнованиях мужчин выиграл золото в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
В официальном Twitter соревнований сообщили, что это - первый подиум для украинцев.
До этого в истории независимой Украины украинские мужчины завоевывали одну бронзу в одиночных соревнованиях и бронзу в эстафете.
В женских соревнованиях украинцы уже имели самые высокие мировые достижения.
В гонке на 12,5 км украинец сделал всего два промаха на первой стрельбе и преодолел дистанцию за 31 минуту и 54 секунды. Вторую, третью и четвертую стрельбу он отработал на ноль.
Норвежец Йоханнес Тингнес Бё стал вторым с отставанием от лидера на 8 секунд, а француз Кантен Фийон Мае - третьим с отставанием на 17 секунд.
При этом Подручный стартовал четвертым с отставанием от лидера на 17 секунд.
"Пока без эмоций. Не верится, что это наконец произошло. Трудно что-то сказать. Гонка словно в тумане... Я знал, что сегодня сложные погодные условия и все будет решаться на "стойке". Отстрелявшись чисто, понял, что надо бороться за призовые места. Повезло, что соперники много ошибались, это сыграло мне на руку", - сказал Подручный во включении "UA: Перший", сообщает "Громадське".
Дмитрий Подручный - ровесник независимости. Он родился 5 ноября 1991 года на Тернопольщине. Карьеру в биатлоне начал в 2005 году, а в 2012 году попал в состав сборной Украины.
Выступал на зимних Олимпийских играх в 2014-м и 2018 годах.
Дмитрий Подручный официально является старшиной Национальной гвардии Украины и инструктором спортивного клуба НГУ.