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Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском опросе группы "Рейтинг", Юлия Тимошенко - на втором, а Петр Порошенко - на третьем месте. Таковы данные социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг" в начале марта 2019 года.

Исследование провели 1-7 марта, опросили 5 тысяч респондентов путем интервью. Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,5%.

По данным опроса, Зеленского поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко - 18,3%, третье место у Петра Порошенко - 16,8%.

При этом Анатолий Гриценко вышел на четвертое место - 10,3%. Далее в рейтинге стоят Юрий Бойко - 9,9% и Олег Ляшко - 5,7%.

Таким образом, данные исследования свидетельствуют о том, что за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко.

Почти четверть опрошенных не определились с выбором кандидата. "Важно, что больше всего таких среди самых бедных опрошенных избирателей, которые обычно активно голосуют на выборах, респондентов старшего и среднего возраста, больше среди женщин в центре и на западе страны", - говорится в сообщении группы "Рейтинг".

Исследование показало, что Зеленский является лидером симпатий среди респондентов, которые будут голосовать впервые, а также среди респондентов, которые не часто голосуют на выборах. А вот среди респондентов, которые всегда голосуют, он делит первенство с Тимошенко и Порошенко.

Это новый опрос, который проводился уже после обнародования информации о коррупции в оборонном секторе, а также после снятия нескольких кандидатов в пользу других.

В предыдущем исследовании группы "Рейтинг", проведенном в феврале, лидировал Владимир Зеленский (25,1% избирателей), на втором месте был Петр Порошенко (16,6%), на третьем - Юлия Тимошенко (16,2%).

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