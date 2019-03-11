Катастрофа в Эфиопии: что будет с самолетами Boeing 737 MAX 8 в Украине и мире

Копірайт зображення JONATHAN DRUION Image caption Самолет Boeing 737 Max 8, который разбился в воскресенье, 10 марта

Американский авиапроизводитель Boeing может столкнуться с проблемами после катастрофы Ethiopian Airlines.

В воскресенье в Эфиопии разбился пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, Boeing 737 Max 8, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби.

Погибли 157 человек - все, кто был на борту. Точные причины катастрофы пока неизвестны. В понедельник следователи нашли бортовой самописец с лайнера и начали работать с ним.

Это уже вторая катастрофа аналогичного самолета за последние пять месяцев. В октябре прошлого года разбился самолет авиакомпании Lion Air в Индонезии.

Планы на использование модели Boeing 737 MAX 8 имели украинские авиакомпании МАУ и SkyUp Airlines.

После катастрофы в Эфиопии Китай и авиакомпания Ethiopian Airlines объявили, что приостанавливают полеты самолетов этой модели.

Точные причины аварии пока неизвестны.

Boeing 737 MAX - модель, которая за всю историю компании Boeing продается быстрее всех. По данным производителя, заказы на нее уже разместили более 100 авиакомпаний во всем мире.

Boeing 737 MAX 8 в Украине

Планы авиакомпании МАУ предусматривают поставку трех новых Boeing 737 MAX 8 непосредственно с завода Boeing в Сиэтле, сообщил в комментарии для BBC News Украина заместитель руководителя пресс-службы авиакомпании Максим Арсланов.

Первый самолет ожидается уже в конце марта, еще два - до конца 2019 года.

"МАУ внимательно следит за ходом расследования и находится в постоянном диалоге с производителем авиатехники", - сообщили в пресс-службе после авиакатастрофы в Эфиопии.

Самолеты линейки 737 MAX 8 планирует использовать и авиакомпания SkyUp Airlines.

Авиакомпания ожидает поставку двух Boeing 737 MAX 8 и трех Boeing 737 MAX 10 с завода в Сиэтле в 2023 году.

Первый полет Boeing 737 MAX 8 в Украине осуществила авиакомпания FlyDubai по маршруту Дубай-Киев (Жуляны) в начале 2018 года.

Как произошла катастрофа?

Как сообщает Ethiopian Airlines, рейс ЕТ302 разбился в 08:44 по местному времени (07:44 по Киеву), через шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы.

Самолет, направлявшийся в Найроби, упал в 60 км к юго-востоку от столицы.

Перед этим пилот сообщил о проблемах и просил разрешения вернуться в Аддис-Абебу, сообщили в авиакомпании.

"Сейчас ничего нельзя исключать", - заявил журналистам глава Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам.

Копірайт зображення REUTERS Image caption Самолет разбился через несколько минут после взлета

Видимость была хорошей, но, как сообщает сайт мониторинга авиарейсов Flightradar24, после взлета вертикальная скорость самолета была нестабильной.

По данным авиакомпании, местный пилот Яред Гетачев имел более 8000 часов налета.

На борту самолета находились пассажиры из 35 стран - в том числе 32 гражданина Кении, 18 - Канады, 7 - Великобритании, 3 - России. По информации МИД, украинцев на борту не было.

По меньшей мере 19 жертв были сотрудниками ООН, которые летели на пятидневный саммит по окружающей среде в Найроби, сообщили в ООН.

Словацкий депутат Антон Грнко подтвердил в Facebook то, что на борту были его жена и двое детей.

Копірайт зображення ETHIOPIAN AIRLINES Image caption Ethiopian Airlines разместила в Twitter это фото главы авиакомпании на месте катастрофы

Между тем, один мужчина из Греции рассказал, что должен был лететь этим рейсом, но опоздал на посадку на две минуты.

"Я был зол, потому что мне никто не помог вовремя добраться до гейта, - написал Антонис Мавропулос, разместив фото своего билета в соцсети. - А сейчас благодарен, что жив".

Что известно о самолете?

Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов "Боинг 737", пришедшее на смену Boeing 737 Next Generation. Boeing 737 Max 8 используют на коммерческих авиарейсах с 2017 года. Самолет может перевозить до 210 пассажиров.

Разбившийся самолет - был одним из шести самолетов, заказанных Ethiopian Airlines для расширения своего флота.

4 февраля самолет прошел тщательную первую проверку, сообщила авиакомпания в Twitter.

В Boeing заявили, что компания "глубоко опечалена" катастрофой, и отправили команду для оказания технической помощи.

Согласно предварительным выводам расследования катастрофы самолета Lion Air, произошедшей в октябре прошлого года, пилоты вероятно имели проблемы с автоматической системой, которая предотвращает задирание носа самолета, потерю тяги и срыв в штопор.

Как показало расследование, система постоянно опускала нос, даже когда самолет не терял тяги. Пилоты пытались выправить положение, но автоматика более 20 раз не давала это сделать.

Впервые эта система появилась именно в линейке 737 MAX.

После катастрофы полеты этих самолетов приостановили в Китае.

"Учитывая то, что в обоих случаях речь шла о новых Boeing 737 Max 8, а также то, что катастрофы произошли на стадии взлета, прослеживается определенное сходство", - говорится в заявлении Управления гражданской авиации Китая.

В эксплуатации китайских авиакомпаний находится более 90 новых "Боингов" линейки 737 MAX, в частности их используют Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Boeing 737 MAX 8 считается одним из самых популярных лайнеров среди авиакомпаний

Вместе с Китаем решили временно приостановить полеты аналогичных самолетов также и в Эфиопии.

"Несмотря на то, что мы пока не знаем причин катастрофы, мы решили приостановить полеты конкретных самолетов в качестве дополнительных мер предосторожности", - говорится в заявлении Ethiopian Airlines, которая использует 4 самолета Boeing 737 Max 8.

Авиакомпания Cayman Airlines также решила приостановить полеты двух Боингов 737 Max 8, а ряд североамериканских авиакомпаний, использующих эти самолеты, предупредили, что тщательно следят за расследованием.

В то же время в авиакомпании FlyDubai, использующей несколько самолетов Boeing 737 Max 8, заявили, что до сих пор "уверены" в надежности самолетов.

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