Вырванные деревья и гибель ребенка: в Украине свирепствует шторм. Как уберечься?
Мощный ветер бушует в Украине, ломая деревья и срывая крыши. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.
Непогода уже унесла по меньшей мере две жизни.
Почти полсотни сел и городов остались без электроснабжения в пяти областях: Львовской, Киевской, Житомирской, Луганской и Черновицкой.
Синоптики и ГСЧС предупреждают об ухудшении погоды.
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10 марта штормовой ветер пронесся над Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областями.
В Виннице рухнувшая с дерева ветка убила 12-летнюю девочку.
В понедельник, 11 марта, в Хмельнике Винницкой области скончалась 29-летняя женщина от травмы, полученной при падении на нее дерева.
Непогода добралась и до Киева.
В понедельник в центре столицы на проезжую часть улицы Лысенко рухнул кусок крыши дома возле метро "Золотые ворота". Обломки повредили два автомобиля, но люди не пострадали, сообщает "Киев оперативный".
На улице Дегтяревской в столице дерево упало на велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу с травмами ног.
А на Ленинградской площади ветром сорвало с места и вынесло на проезжую часть металлическую конструкцию остановки общественного транспорта. Никто не пострадал.
Где ждать непогоду
Украинский гидрометцентр уже объявил штормовое предупреждение.
11 марта до конца суток ожидаются порывы ветра 25-30 м/с во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
В столице и Киевской области до конца суток 11 марта прогнозируют порывы ветра 25-30 м/с, а в целом по Украине - 15-20 м/с.
В высокогорье Карпат ночью ожидают сильный снегопад.
Как не стать жертвой
Спасатели продолжают бороться с последствиями шторма. В ГСЧС напоминают, как уберечься от шквального ветра, чтобы не стать жертвой вырванного с корнем дерева или сорванной ветром строительной конструкции:
- избегайте прогулок вблизи деревьев, заборов, рекламных щитов и зданий, конструкции которых может сорвать ветром
- не оставляйте автомобили под деревьями и рядом с билбордами;
- следите за передвижением ваших детей и не позволяйте им играть на улице во время штормового предупреждения;
- отслеживайте предупреждения Гидрометцентра.