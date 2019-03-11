Вырванные деревья и гибель ребенка: в Украине свирепствует шторм. Как уберечься?

Копірайт зображення ГСЧС Image caption Мощный ветер выворачивал деревья с корнем

Мощный ветер бушует в Украине, ломая деревья и срывая крыши. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

Непогода уже унесла по меньшей мере две жизни.

Почти полсотни сел и городов остались без электроснабжения в пяти областях: Львовской, Киевской, Житомирской, Луганской и Черновицкой.

Синоптики и ГСЧС предупреждают об ухудшении погоды.

10 марта штормовой ветер пронесся над Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областями.

В Виннице рухнувшая с дерева ветка убила 12-летнюю девочку.

В понедельник, 11 марта, в Хмельнике Винницкой области скончалась 29-летняя женщина от травмы, полученной при падении на нее дерева.

Непогода добралась и до Киева.

В понедельник в центре столицы на проезжую часть улицы Лысенко рухнул кусок крыши дома возле метро "Золотые ворота". Обломки повредили два автомобиля, но люди не пострадали, сообщает "Киев оперативный".

Копірайт зображення Патрульная полиция Киева

На улице Дегтяревской в столице дерево упало на велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу с травмами ног.

Копірайт зображення Патрульная полиция Киева

А на Ленинградской площади ветром сорвало с места и вынесло на проезжую часть металлическую конструкцию остановки общественного транспорта. Никто не пострадал.

Копірайт зображення Валерий Моторный Image caption Киев. Ленинградская площадь. Остановку сорвало ветром и частично вынесло на проезжую часть

Где ждать непогоду

Украинский гидрометцентр уже объявил штормовое предупреждение.

11 марта до конца суток ожидаются порывы ветра 25-30 м/с во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В столице и Киевской области до конца суток 11 марта прогнозируют порывы ветра 25-30 м/с, а в целом по Украине - 15-20 м/с.

В высокогорье Карпат ночью ожидают сильный снегопад.

Как не стать жертвой

Спасатели продолжают бороться с последствиями шторма. В ГСЧС напоминают, как уберечься от шквального ветра, чтобы не стать жертвой вырванного с корнем дерева или сорванной ветром строительной конструкции:

избегайте прогулок вблизи деревьев, заборов, рекламных щитов и зданий, конструкции которых может сорвать ветром

не оставляйте автомобили под деревьями и рядом с билбордами;

следите за передвижением ваших детей и не позволяйте им играть на улице во время штормового предупреждения;

отслеживайте предупреждения Гидрометцентра.

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