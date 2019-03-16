Новые санкции: как США, Канада и ЕС наказали Россию за Керчь и Крым
США, Канада и Евросоюз в пятницу, 15 марта, ввели новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и ареста украинских моряков, а также в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма.
Президент Украины Петр Порошенко назвал совместные действия Канады, США и ЕС "мощным и триединым трансатлантическим ударом по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив".
Больше всех расширила санкционные списки Канада, добавив в них 114 человек, в том числе главу компании "Роснефть" Игоря Сечина.
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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки шесть человек и восемь компаний в ответ на "продолжающуюся российскую агрессию в Украине".
Ограничения направлены против "физических и юридических лиц, причастных к необоснованному нападению" погранслужбы ФСБ России на корабли ВМС Украины в Черном море в районе Керченского пролива, объяснили в OFAC.
Несколько человек и компаний попали под санкции из-за их связи с аннексией Крыма и "поддержки незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины".
В МИД России пообещали дать "практический ответ".
Совместные санкции
"Соединенные Штаты и наши трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжение агрессии России против Украины осталось без ответа", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
"Международное сообщество настроено решительно против военно-морских атак России в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержки незаконных выборов, проводимых сепаратистами на востоке Украины", - добавил он.
Среди шестерых людей, которых США внесли в санкционный список, оказались два представителя избиркома так называемой "ДНР", а также четыре человека, связанные с пограничной службой ФСБ России.
Вашингтон также ввел санкции в отношении "оборонных предприятий, действующих в Крыму".
В заявлении Канады объяснили введение санкций тем, что "действия Российской Федерации являются значительным нарушением международного мира и безопасности, которое вылилось или может вылиться в серьезный международный кризис".
Комментируя решение, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть захваченные корабли, а также обеспечить свободное и беспрепятственное прохождение через Керченский пролив и Азовское море.
В широкий санкционный список из 114 человек в Канаде, кроме главы "Роснефти" Сечина, внесли в частности руководителя российского государственного банка ВТБ Андрея Костина, помощника президента России Андрея Фурсенко и главу "Роскомнадзора" Александра Жарова.
Также в список попали губернатор Тульской области Алексей Дюмин (работал в службе безопасности российского президента), глава Росгвардии Виктор Золотов и заместитель министра энергетики Андрей Черезов.
Канада также наложила ограничения на российские предприятия оборонного комплекса, в частности "Туполев", "МиГ" и "Сухой".
Таким образом с момента аннексии Крыма Россией, вместе с новым дополнением, в санкционном списке Канады уже оказались 435 физических и юридических лиц.
Санкции ЕС
Совет ЕС ранее в пятницу, 15 марта, расширил санкции "за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Новые санкции Евросоюза будут касаться восьми россиян. Это, в частности глава пограничной службы ФСБ в аннексированном Крыму и Севастополе Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин и капитаны кораблей "Дон", "Изумруд" и "Суздалец".
В список также включили двух сотрудников ФСБ в Крыму и командующего Южным военным округом российской армии Александра Дворникова.
Им запретят въезжать на территорию стран ЕС. Если у них есть активы на территории Евросоюза, они будут заморожены.
Всего в санкционном списке ЕС сейчас - 183 человека.
Реакция Украины и России
Комментируя синхронные санкции США, Канады и ЕС президент Петр Порошенко назвал их "мощным и триединым трансатлантическим ударом по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив".
"Залогом эффективности санкций против РФ являются солидарность и единство наших друзей и партнеров. Сегодня в очередной раз цивилизованный мир подтвердил, что России не сойдет с рук агрессия против Украины и нарушение международного права", - заявил глава МИД Павел Климкин.
В российском МИДе выразили сожаление по поводу санкций, заявив, что Вашингтон и Оттаву охватила "дремучая русофобия". Там также пообещали дать "практический ответ".