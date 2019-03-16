Новые санкции: как США, Канада и ЕС наказали Россию за Керчь и Крым

Копірайт зображення AFP Image caption Поводом для новых санкций стал захват российскими пограничниками украинских кораблей

США, Канада и Евросоюз в пятницу, 15 марта, ввели новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и ареста украинских моряков, а также в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко назвал совместные действия Канады, США и ЕС "мощным и триединым трансатлантическим ударом по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив".

Больше всех расширила санкционные списки Канада, добавив в них 114 человек, в том числе главу компании "Роснефть" Игоря Сечина.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки шесть человек и восемь компаний в ответ на "продолжающуюся российскую агрессию в Украине".

Ограничения направлены против "физических и юридических лиц, причастных к необоснованному нападению" погранслужбы ФСБ России на корабли ВМС Украины в Черном море в районе Керченского пролива, объяснили в OFAC.

Несколько человек и компаний попали под санкции из-за их связи с аннексией Крыма и "поддержки незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины".

В МИД России пообещали дать "практический ответ".

Совместные санкции

"Соединенные Штаты и наши трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжение агрессии России против Украины осталось без ответа", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Международное сообщество настроено решительно против военно-морских атак России в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержки незаконных выборов, проводимых сепаратистами на востоке Украины", - добавил он.

Копірайт зображення SOPA IMAGES Image caption США не допустят, чтобы продолжение агрессии России против Украины осталось без ответа, заявил министр финансов США Стивен Мнучин

Среди шестерых людей, которых США внесли в санкционный список, оказались два представителя избиркома так называемой "ДНР", а также четыре человека, связанные с пограничной службой ФСБ России.

Вашингтон также ввел санкции в отношении "оборонных предприятий, действующих в Крыму".

В заявлении Канады объяснили введение санкций тем, что "действия Российской Федерации являются значительным нарушением международного мира и безопасности, которое вылилось или может вылиться в серьезный международный кризис".

Комментируя решение, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть захваченные корабли, а также обеспечить свободное и беспрепятственное прохождение через Керченский пролив и Азовское море.

В широкий санкционный список из 114 человек в Канаде, кроме главы "Роснефти" Сечина, внесли в частности руководителя российского государственного банка ВТБ Андрея Костина, помощника президента России Андрея Фурсенко и главу "Роскомнадзора" Александра Жарова.

Также в список попали губернатор Тульской области Алексей Дюмин (работал в службе безопасности российского президента), глава Росгвардии Виктор Золотов и заместитель министра энергетики Андрей Черезов.

Канада также наложила ограничения на российские предприятия оборонного комплекса, в частности "Туполев", "МиГ" и "Сухой".

Таким образом с момента аннексии Крыма Россией, вместе с новым дополнением, в санкционном списке Канады уже оказались 435 физических и юридических лиц.

Санкции ЕС

Совет ЕС ранее в пятницу, 15 марта, расширил санкции "за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Новые санкции Евросоюза будут касаться восьми россиян. Это, в частности глава пограничной службы ФСБ в аннексированном Крыму и Севастополе Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин и капитаны кораблей "Дон", "Изумруд" и "Суздалец".

В список также включили двух сотрудников ФСБ в Крыму и командующего Южным военным округом российской армии Александра Дворникова.

Им запретят въезжать на территорию стран ЕС. Если у них есть активы на территории Евросоюза, они будут заморожены.

Всего в санкционном списке ЕС сейчас - 183 человека.

Реакция Украины и России

Комментируя синхронные санкции США, Канады и ЕС президент Петр Порошенко назвал их "мощным и триединым трансатлантическим ударом по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив".

"Залогом эффективности санкций против РФ являются солидарность и единство наших друзей и партнеров. Сегодня в очередной раз цивилизованный мир подтвердил, что России не сойдет с рук агрессия против Украины и нарушение международного права", - заявил глава МИД Павел Климкин.

В российском МИДе выразили сожаление по поводу санкций, заявив, что Вашингтон и Оттаву охватила "дремучая русофобия". Там также пообещали дать "практический ответ".

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