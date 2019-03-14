Италия запретила невакцинированным детям ходить в школу
Итальянским детям сообщили, что они не смогут учиться в школах, если не предоставят доказательства необходимых прививок.
Такие ограничения в Италии установили после месяцев дебатов по обязательной вакцинации.
Родителей могут оштрафовать на сумму до 500 евро, если они будут отправлять своих невакцинированных детей в школу. Детей до 6 лет без необходимых прививок могут отправить домой из детских учреждений.
Новый закон приняли во время вспышки заболевания корью. Итальянские чиновники говорят, что уровень вакцинации улучшился с момента его введения.
Согласно так называемому "закону Лоренцини", названному по имени экс-министра здравоохранения Беатриче Лоренцини (2013-2018), которая подготовила его, дети должны получить целый ряд обязательных иммунизаций, прежде чем пойти в школу. Речь идет о прививке от ветряной оспы, полиомиелите, кори, эпидемическом паротите и краснухе.
Дети до шести лет будут исключены из яслей и детского сада, если их родители не предоставят документы о вакцинации по новым правилам.
Детям в возрасте от шести до 16 лет по итальянскому законодательству нельзя прямо запретить посещать школу, но их родители будут платить большие штрафы, если не сделают своим детям обязательные прививки.
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Конечным сроком для вакцинации сначала было 10 марта, но поскольку эта дата выпала на выходные, продлили до понедельника.
"Теперь у каждого есть время, чтобы успеть", - сказала министр здравоохранения Джулия Грилло в комментарии газете La Repubblica.
Г-жа Грилло подчеркнула, что правила теперь просты: "Нет вакцинации - нет школы".
Итальянские СМИ сообщают, что региональные органы власти уже начали реагировать на нарушения законодательства.
В Болонье местные органы власти уже направили письма о временном приостановлении посещения школ родителям около 300 детей. В целом 5000 детей не сделали необходимых прививок.
В других регионах родителям предоставили еще несколько дней для вакцинации их детей.
Почему 95% вакцинированных - это так важно?
Закон приняли для того, чтобы повысить уровень вакцинации в Италии от уровня примерно в 80% до целевого показателя Всемирной организации здравоохранения, установленного на уровне 95%.
В понедельник итальянское министерство здравоохранения сообщило, что национальный уровень иммунизации составляет уже около 95% среди детей, рожденных в 2015 году, в зависимости от того, о какой прививке идет речь.
Достижения порогового рейтинга в 95% - это момент, когда формируется "стадный иммунитет" - вакцинировано такое количество населения, что распространение болезни становится маловероятным, тем самым защищая тех, кто не может быть вакцинирован.
Речь идет о младенцах, которые еще слишком малы для вакцинации, или о тех, у кого есть определенные проблемы со здоровьем - такие как нарушенная иммунная система.
В прошлом месяце восьмилетний ребенок не смог посещать школу в Риме из-за ослабленной иммунной системы. Он месяцами лечился от лейкемии, но был подвержен риску инфицирования, поскольку часть учащихся в школе не были вакцинированы - в том числе несколько детей в одном классе.
"Закон Лоренцини", разработанный предыдущим правительством демократов, вызвал акции протеста противников вакцинации.
Когда в июне 2018 года действующая коалиция популистов и евроскептиков пришла к власти, она заявила, что откажется от обязательных иммунизаций, хотя позже изменила свою позицию.
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Популисты, получив власть, столкнулись с обвинениями в проведении антивакцинальной политики.
Действующий министр здравоохранения Джулия Грилло в Facebook признала, что "это закон, который на момент одобрения мы критиковали по нескольким причинам" - и отметила, что закон будет изменен: в него будут включены только прививки, считающиеся необходимыми на основе научных исследований.
Почему родители не вакцинируют своих детей
Антивакцинальное движение растет во всем мире в последние годы, и это беспокоит Всемирную организацию здравоохранения.
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Родители отказываются вакцинировать детей по ряду причин. Одной из таковых стало дискредитированное исследование британца Эндрю Уэйкфилда, которое удалили из медицинского реестра в Великобритании. После этого исследования Уэйкфилд утверждал, что существует связь между вакциной против кори, паротита и краснухи (MMR) и аутизмом и заболеваниями кишечника у детей.
Его выводы основывались на опыте исследования 12 детей, но ни одно другое исследование не смогло повторить полученные им результаты.
Однако слухи о негативных последствиях иммунизации продолжали распространяться, что привело к рискам для общественного здоровья из-за недостаточного уровня вакцинации.