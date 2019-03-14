Копірайт зображення Getty Images Image caption Согласно новому закону, итальянские дети должны иметь 10 обязательных прививок, чтобы посещать школу

Итальянским детям сообщили, что они не смогут учиться в школах, если не предоставят доказательства необходимых прививок.

Такие ограничения в Италии установили после месяцев дебатов по обязательной вакцинации.

Родителей могут оштрафовать на сумму до 500 евро, если они будут отправлять своих невакцинированных детей в школу. Детей до 6 лет без необходимых прививок могут отправить домой из детских учреждений.

Новый закон приняли во время вспышки заболевания корью. Итальянские чиновники говорят, что уровень вакцинации улучшился с момента его введения.

Согласно так называемому "закону Лоренцини", названному по имени экс-министра здравоохранения Беатриче Лоренцини (2013-2018), которая подготовила его, дети должны получить целый ряд обязательных иммунизаций, прежде чем пойти в школу. Речь идет о прививке от ветряной оспы, полиомиелите, кори, эпидемическом паротите и краснухе.

Дети до шести лет будут исключены из яслей и детского сада, если их родители не предоставят документы о вакцинации по новым правилам.

Детям в возрасте от шести до 16 лет по итальянскому законодательству нельзя прямо запретить посещать школу, но их родители будут платить большие штрафы, если не сделают своим детям обязательные прививки.

Конечным сроком для вакцинации сначала было 10 марта, но поскольку эта дата выпала на выходные, продлили до понедельника.

"Теперь у каждого есть время, чтобы успеть", - сказала министр здравоохранения Джулия Грилло в комментарии газете La Repubblica.

Г-жа Грилло подчеркнула, что правила теперь просты: "Нет вакцинации - нет школы".

Итальянские СМИ сообщают, что региональные органы власти уже начали реагировать на нарушения законодательства.

В Болонье местные органы власти уже направили письма о временном приостановлении посещения школ родителям около 300 детей. В целом 5000 детей не сделали необходимых прививок.

В других регионах родителям предоставили еще несколько дней для вакцинации их детей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Нет вакцинации - нет школы" - об этом новом правиле сообщила министр здравоохранения Джулия Грилло

Почему 95% вакцинированных - это так важно?

Закон приняли для того, чтобы повысить уровень вакцинации в Италии от уровня примерно в 80% до целевого показателя Всемирной организации здравоохранения, установленного на уровне 95%.

В понедельник итальянское министерство здравоохранения сообщило, что национальный уровень иммунизации составляет уже около 95% среди детей, рожденных в 2015 году, в зависимости от того, о какой прививке идет речь.

Достижения порогового рейтинга в 95% - это момент, когда формируется "стадный иммунитет" - вакцинировано такое количество населения, что распространение болезни становится маловероятным, тем самым защищая тех, кто не может быть вакцинирован.

Речь идет о младенцах, которые еще слишком малы для вакцинации, или о тех, у кого есть определенные проблемы со здоровьем - такие как нарушенная иммунная система.

В прошлом месяце восьмилетний ребенок не смог посещать школу в Риме из-за ослабленной иммунной системы. Он месяцами лечился от лейкемии, но был подвержен риску инфицирования, поскольку часть учащихся в школе не были вакцинированы - в том числе несколько детей в одном классе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Демонстрации против обязательной вакцинации собирали тысячи людей в Италии в 2017 году

"Закон Лоренцини", разработанный предыдущим правительством демократов, вызвал акции протеста противников вакцинации.

Когда в июне 2018 года действующая коалиция популистов и евроскептиков пришла к власти, она заявила, что откажется от обязательных иммунизаций, хотя позже изменила свою позицию.

Популисты, получив власть, столкнулись с обвинениями в проведении антивакцинальной политики.

Действующий министр здравоохранения Джулия Грилло в Facebook признала, что "это закон, который на момент одобрения мы критиковали по нескольким причинам" - и отметила, что закон будет изменен: в него будут включены только прививки, считающиеся необходимыми на основе научных исследований.

Почему родители не вакцинируют своих детей

Антивакцинальное движение растет во всем мире в последние годы, и это беспокоит Всемирную организацию здравоохранения.

Родители отказываются вакцинировать детей по ряду причин. Одной из таковых стало дискредитированное исследование британца Эндрю Уэйкфилда, которое удалили из медицинского реестра в Великобритании. После этого исследования Уэйкфилд утверждал, что существует связь между вакциной против кори, паротита и краснухи (MMR) и аутизмом и заболеваниями кишечника у детей.

Его выводы основывались на опыте исследования 12 детей, но ни одно другое исследование не смогло повторить полученные им результаты.

Однако слухи о негативных последствиях иммунизации продолжали распространяться, что привело к рискам для общественного здоровья из-за недостаточного уровня вакцинации.

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