Киев поднялся в рейтинге городов по качеству жизни: кто впереди?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер рейтинга Mercer уже на протяжении многих лет - Вена

Киев занял 173-е место в ежегодном рейтинге городов по качеству жизни, традиционно подытоживает американская консалтинговая компания Mercer.

За год Киев улучшил свой прошлогодний результат на три позиции - в 2018-м он был на 176-й строчке. Других украинских городов в рейтинге нет.

Кто впереди?

Первое место в рейтинге Mercer уже на протяжении многих лет занимает Вена. Так получилось и на этот раз. Вот как выглядит десятка лидеров:

Вена (Австрия)

Цюрих (Швейцария)

Ванкувер (Канада)

Мюнхен (Германия)

Окленд (Новая Зеландия)

Дюссельдорф (Германия)

Франкфурт (Германия)

Копенгаген (Дания)

Женева (Швейцария)

Базель (Швейцария)

К примеру, среди американских городов самым комфортным для жизни оказался Сан-Франциско (34-е место). Но его опередили в частности Стокгольм (24-е), Осло (25-е) и Брюссель (28-е).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер рейтинга Mercer уже на протяжении многих лет - Вена

Лондон занял только 41-е место, Нью-Йорк - 44-е, Рим - 56-е, Будапешт - 76-е, Рио-де-Жанейро - 118-е, Пекин - 120-е, Москва - 167-е.

На дне рейтинга - преимущественно африканские и ближневосточные города. Самые низкие позиции в рейтинге у Багдада (231-е место), Банги (230-е) и Сана (229-е).

На что обращали внимание авторы рейтинга Mercer?

На сайте компании Mercer говорится, что при подсчете рейтинга городов, она учитывает такие показатели, как стоимость жилья, экономические условия, политическая ситуация, уровень преступности, уровень развития общественного транспорта, медицины и образования, а также состояние индустрии отдыха и климат.

Ежегодный рейтинг Mercer ориентирован преимущественно на международные компании, которые рассматривают города в разных странах как площадки для открытия нового бизнеса.

По словам авторов рейтинга, он помогает понять, насколько тот или иной город безопасен и комфортен для жизни и работы и как много угроз существует в нем.

Копірайт зображення Google Image caption Нью-Йорк занял только 44-е место. Его опередили, в частности, Стокгольм, Осло и Брюссель

Что в других рейтингах?

Рейтинг Mercer - не единственный, который оценивает города мира по различным показателям.

Подобный, например, готовит журнал The Economist, который ежегодно определяет индекс комфортности проживания в разных городах.

В прошлом году издание поставило Киев на 118-е место в этом рейтинге. Самыми комфортными признали опять же Вену, а также Мельбурн и Осаку.

Швейцарский банк UBS, в свою очередь, составил собственный рейтинг и пришел к выводу, что Киев - один из самых дешевых городов мира для проживания.

Самые дорогие, по версии UBS, Цюрих, Женева и Осло.

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