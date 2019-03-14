В Киеве нашли тело сотрудника администрации президента: что известно

Копірайт зображення Поліція Києва

В четверг, 14 марта, в Шевченковском районе столицы обнаружили тело сотрудника администрации президента, сообщает полиция Киева.

Погибшего нашли около 7 утра прохожие на улице Баггоутовская, недалеко от строящейся церкви.

Представитель МВД Артем Шевченко рассказал, что погибший - работник администрации президента Александр Бухтатий, сообщает УНИАН.

По предварительному заключению судмедэксперта, на теле не обнаружено следов насильственной смерти, сообщила полиция.

В то же время очевидцы рассказывают, что у мужчины была разбита голова, отмечает Информатор.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Копірайт зображення Полиция Киева

"Окончательные выводы можно будет сделать после проведения судебно-медицинской экспертизы. Правовую квалификацию и статью, по которой будет открыто уголовное производство, также установят после экспертизы", - сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

В администрации президента подтвердили BBC News Украина, что погибший - их сотрудник Александр Бухтатий.

По информации источника, у погибшего украли телефон и банковскую карточку.

На сайте администрации президента указано, что г-н Бухтатий - главный консультант главного департамента информационной политики.

Представитель МВД Артем Шевченко отметил, что по всем признакам гибель не связана со служебной деятельностью потерпевшего - скорее всего, речь идет о корыстных мотивах преступления, сообщает "Детектор медиа".

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