НАБУ отстранило двух сотрудников, фигурировавших в расследованиях Bihus.Info

Копірайт зображення UNIAN Image caption Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что двое сотрудников отстранили, чтобы способствовать досудебному расследованию

НАБУ отстранило от работы двух сотрудников - Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко.

Об этом сообщил в интервью BBC News Украина руководитель НАБУ Артем Сытник.

Оба фигурировали в расследовании Bihus.Info о коррупционных схемах при закупках техники государственным концерном "Укроборонпром".

Решение приняли утром в четверг, 14 марта, сообщил глава НАБУ.

"После консультации с советом общественного контроля я поговорил с руководителем управления внутреннего контроля. Решили отстранить Литвиненко и Борисенко", - рассказал Сытник BBC News Украина.

"Это сделано исключительно для того, чтобы минимизировать давление на этих людей и максимально способствовать досудебному расследованию. Мы отстранили двух человек", - заявил глава НАБУ.

В то же время Артем Сытник заявил, что не видит "достаточных оснований" для отстранения первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

Ранее Совет общественного контроля НАБУ призвал Артема Сытника отстранить от должностей фигурантов журналистского расследования.

Речь шла о первом заместителе директора НАБУ Гизо Углаве, заместителе руководителя Третьего отдела І подразделения детективов главного подразделения детективов НАБУ Олеге Борисенко и детективе третьего отдела и подразделения главного подразделения детективов НАБУ Дмитрии Литвиненко.

Расследование

В марте журналисты Bihus.Info опубликовали несколько частей своего расследования относительно коррупционных схем при закупке запчастей к технике государственным концерном "Укроборонпром".

В нем в частности говорилось о роли правоохранительных органов в схеме. Журналисты утверждают, что злоупотреблениям способствовали Генеральная прокуратура, Служба безопасности Украины и даже созданное при поддержке США Национальное антикоррупционное бюро.

В видеосюжете показали переписку, которую, по данным авторов расследования, вели между собой участники схемы.

Она, якобы, демонстрирует, что правоохранители из всех органов могли брать взятки в размере 10-20 тысяч долларов за то, что "закрывали глаза" на коррупцию.

В частности из переписки следует, что к коррупционной схеме были привлечены представители СБУ, ГПУ, военной прокуратуры, фискальной службы и даже первый заместитель председателя НАБУ Гизо Углава.

Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро еще до выхода последней серии журналистского расследования проекта Bihus.Info начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий сотрудников, связанных с фигурантами сюжета.

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