Нападение на мечети в Новой Зеландии: 40 погибших, есть раненые
В новозеландском городе Крайстчерч совершено вооруженное нападение на две мечети. Полиция сообщила о значительном количестве погибших и раненых. Четверых подозреваемых - троих мужчин и женщину - правоохранители уже задержали. Пока неизвестно, сколько человек участвовали в нападении. Полицейская операция продолжается.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в результате нападения погибли 40 человек.
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Во время операции полицейские конфисковали самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству найденого оружия, говорят эксперты, нападение на мечети было тщательно спланировано.
Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержала всех нападавших.
"Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Нападение совершили на мечеть "Аль-Нур", что в центральной части города, и на мечеть в пригороде.
Свидетели сообщают о большом количестве жертв. По их словам, они видели возле мечети людей, истекающих кровью.
Местным СМИ они рассказали, как человек в камуфляже, вооруженный автоматическим оружием, открыл огонь по людям в мечети "Аль-Нур".
Местная газета Herald пишет, что один из участников нападения - австралиец, который перед атакой написал манифест, выражающий ультраправые антииммигрантские взгляды.
В интернете уже появилось видео, на котором видно, как нападающий стреляет по людям. Агентство AFP утверждает, что провело экспертизу видео и выявило, что это не подделка.
"Мы настойчиво просим не распространять это видео. Мы работаем над тем, чтобы удалить его", - заявили в полиции.
Правоохранители просят жителей города держаться подальше от района, где произошло нападение, и не выходить на улицы.
Все школы города закрыты, сообщили в полиции.
Корреспондент BBC Говард Гриффит сообщает, что в городе продолжается массированная операция с участием полицейских и парамедиков.