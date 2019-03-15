Нападение на мечети в Новой Зеландии: 40 погибших, есть раненые

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В новозеландском городе Крайстчерч совершено вооруженное нападение на две мечети. Полиция сообщила о значительном количестве погибших и раненых. Четверых подозреваемых - троих мужчин и женщину - правоохранители уже задержали. Пока неизвестно, сколько человек участвовали в нападении. Полицейская операция продолжается.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в результате нападения погибли 40 человек.

Во время операции полицейские конфисковали самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству найденого оружия, говорят эксперты, нападение на мечети было тщательно спланировано.

Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержала всех нападавших.

Image caption Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала нападение на мечети одним из самых черных дней в истории Новой Зеландии

"Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Нападение совершили на мечеть "Аль-Нур", что в центральной части города, и на мечеть в пригороде.

Свидетели сообщают о большом количестве жертв. По их словам, они видели возле мечети людей, истекающих кровью.

Местным СМИ они рассказали, как человек в камуфляже, вооруженный автоматическим оружием, открыл огонь по людям в мечети "Аль-Нур".

Копірайт зображення Google Image caption Мечеть "Аль-Нур"

Местная газета Herald пишет, что один из участников нападения - австралиец, который перед атакой написал манифест, выражающий ультраправые антииммигрантские взгляды.

В интернете уже появилось видео, на котором видно, как нападающий стреляет по людям. Агентство AFP утверждает, что провело экспертизу видео и выявило, что это не подделка.

"Мы настойчиво просим не распространять это видео. Мы работаем над тем, чтобы удалить его", - заявили в полиции.

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Правоохранители просят жителей города держаться подальше от района, где произошло нападение, и не выходить на улицы.

Все школы города закрыты, сообщили в полиции.

Корреспондент BBC Говард Гриффит сообщает, что в городе продолжается массированная операция с участием полицейских и парамедиков.

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