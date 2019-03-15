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Компания Tesla представила новый электромобиль - Model Y. Это уже вторая модель в линейке компании, которую Tesla позиционирует как доступную.

Первой компания выпустит версию стоимостью 47 тысяч долларов, которая предназначена для дальних поездок - одного заряда аккумулятора должно хватить на 482 км, обещают в Tesla.

Стандартная же версия Model Y будет несколько проще и обойдется дешевле. Ориентировочная дальность ее поездки будет составлять 370 км, покупателям она обойдется в 39 тысяч долларов.

Впрочем, ее выпуск начнется не раньше 2021 года, рассказал основатель Tesla Маск.

Презентация нового электромобиля прошла накануне в Лос-Анджелесе.

Выпуск Model Y - часть плана Tesla по завоеванию широкой аудитории.

Предыдущая массовая модель - Model 3 - была представлена в 2017 году.

В очередь на нее за короткий промежуток времени записались более 400 тысяч человек, однако с его производством возникли определенные проблемы, а цена на него оказалась выше, чем обещала Tesla.

Впрочем, в марте этого года цену снизили до 35 тысяч долларов.

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Новая Model Y будет иметь немало тех же функций, что и Model 3, но будет немного больше по габаритам.

Более дорогой "брат" Model Y - кроссовер Model X - имеет стартовую цену в 79,5 тысяч долларов.

Непростые времена для Tesla

Последние несколько лет были непростыми как для Tesla, так и для ее основателя Илона Маска.

К проблемам с налаживанием массового производства электромобилей добавился и скандал из-за заявления Маска о том, что он рассматривает возможность вывести акции компании из свободной продажи на фондовом рынке и сделать ее частной.

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Регулятор американского фондового рынка заявил, что такие заявления были "ложными и вводили в заблуждение", его обвинили в мошенничестве.

Также в прошлом году на Маска подали в суд: основатель Tesla и SpaceX назвал британского дайвера, который спас детей из затопленной пещеры в Таиланде, педофилом. Тот, в свою очередь, обвинил Маска в клевете.

Начало 2019 года тоже было не слишком удачным: Tesla заявила о сокращении 3 тысяч рабочих мест.

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