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В субботу в Киеве состоялась очередная акция партии "Национальный корпус" с требованием расследовать и наказать виновных по делу о коррупции в оборонной промышленности.

После столкновений, которые произошли 9 марта, многие ожидали повторения стычек, однако на этот раз в Киеве все прошло спокойно.

Забрасывание "свиньями"

Image caption В начале акции участники развесили у стелы Независимости баннер и зажгли файеры

Саму акцию в "Нацкорпусе" назвали "Свинарчуков Порошенко за решетку!", ее требования - арест экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и других фигурантов журналистских расследований о коррупции в оборонной сфере, арест их счетов, а также обнародование всех материалов дела.

Мероприятие анонсировалось как исключительно мирное.

В партии также заявляли, что власть якобы готовит провокации против акции, чтобы "дискредитировать азовское движение".

Image caption Участники акции были организованы в колонны, у некоторых в качестве опознавательных знаков были желтые ленты на рукавах

Около полудня на Майдане Независимости собралось несколько сотен человек, однако впоследствии эта цифра выросла до нескольких тысяч.

Image caption Часть участников скрывали свои лица. В "азовском движении" заявляют о "провокациях" со стороны властей

На сцене выступали представители партии, один из которых заявил, что "дождь - это слезы свинарчуков" (Свинарчук - прежняя фамилия упомянутого Олега Гладковского, все обвинения против себя он отвергает и называет провокацией накануне президентских выборов).

Image caption Андрей Белецкий

А лидер "азовского движения" Андрей Белецкий заявил, что "власть сама себя не посадит", и призвал идти к Администрации президента через Европейскую площадь и улицу Грушевского.

Колонна "Нацкорпуса" за полчаса дошла до Банковой, где участники акции устроили "перфоманс" - они бросали в кордон полиции игрушечных свиней.

Столкновений не было.

В следующую субботу

"Мы собираемся в следующую субботу, и нас будет вдвое больше. И мы будем требовать "посадки" этих подонков, которые разворовывают бюджет армии", - подытожил акцию Родион Кудряшов, руководитель центрального штаба "Нацкорпуса".

"Хочется сказать правоохранительным органам - можете сегодня выдохнуть. Увидимся в следующую субботу. И будем говорить по-другому", - добавил он.

В то же время пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов на вопрос BBC News Украина о том, могут ли произойти столкновения в следующую субботу, ответил: "Мы не ходим драться. Мы хотим, чтобы президент ответил на наши вопросы".

"Если полицейский тебя толкает, нарушая закон, то, понятно, что каждый гражданин может дать ответ", - добавил он.

Всего на субботней акции в центре Киева собралось несколько тысяч человек.

Сами организаторы утверждают, что в их шествии приняло участие от семи до десяти тысяч участников.

А по предварительным данным полиции, в акции приняло участие около трех тысяч граждан.

Копірайт зображення AFP / Getty Images Image caption На этот раз до стычек с полицией не дошло

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в субботу акция в столице прошла без инцидентов, никого не задержали.

В Полтаву

После завершения акции в Киеве часть представителей "Нацкорпуса" поехали в Полтаву, где, по их словам, "задержали и избили" местных активистов "азовского движения".

Полтавскую область сегодня посещает президент Порошенко, который, в частности, уволил там губернатора.

Копірайт зображення УНИАН Image caption 9 марта аналогичная акция "Национального корпуса" завершилась дракой

В команде Петра Порошенко утверждают, что акции "Национального корпуса" имеют целью ослабление его позиций на будущих выборах и поддержку его оппонентов.

Кроме того, действия "Нацкорпуса" там связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Последний эту связь отрицает.

"Воевать - на фронт. Все остальные поигрывания мускулами в мирных городах - это провокация. Я возмущена провокацией, устроенной неизвестными молодыми людьми в моих родных Черкассах", - отметила вице-спикер Ирина Геращенко после столкновений 9 марта.

Копірайт зображення NPU.GOV.UA Image caption В столкновениях 9 марта пострадал начальник полиции Черкасской области Валерий Лютый

Тогда, после акции в столице несколько десятков националистов в Черкассах пытались прорваться на сцену к главе государства, им помешала полиция и произошли столкновения.

Правоохранители заявили о 22 раненых стражах порядка, среди которых был начальник полиции области Валерий Лютый, окровавленное лицо которого сразу же облетело украинские СМИ.

Кровавые кадры драк с применением дымовых шашек и слезоточивого газа на митинге в Черкассах заставили реагировать все стороны инцидента.

Полиция открыла уголовные дела по статьям о насилии в отношении своих работников и хулиганстве, а позже задержала нескольких местных активистов. Впоследствии их отпустили.

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