Стрельба в Утрехте: трое погибших, полиция предполагает теракт

Копірайт зображення EPA Image caption На месте происшествия работает антитеррористическое подразделение полиции

В нидерландском городе Утрехт мужчина открыл стрельбу в трамвае и нескольких других местах города. Мэр города сообщил, что три человека погибли, еще девять получили ранения.

Нападавшего пока не задержали. Полиция разыскивает 37-летнего турка Гокмена Таниса и просит не приближаться к нему.

Контртеррористическая полиция сообщила, что стрельба "похоже, была террористическим актом".

Национальный координатор по борьбе с терроризмом Питер-Яап Альберсберг отметил, что сейчас все усилия сосредоточены на попытках поймать нападавшего. Он добавил, что к преступлению может быть причастны несколько человек.

Выстрелы прозвучали примерно в 10:45 по местному времени (11:45 по Киеву). Туда направили три вертолета.

"Мужчина начал неистово стрелять", - рассказал один из очевидцев новостному сайту NU.nl.

Копірайт зображення @POLITIEUTRECHT / TWITTER

Другой очевидец рассказал общественному телеканалу NOS, что увидел раненую женщину, на одежде и руках которой была кровь.

"Я занес ее в свою машину и помог ей, - сказал он. - Когда прибыла полиция, она была без сознания".

Пока неизвестно точное количество раненых и то, насколько серьезно они пострадали.

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Правоохранители перекрыли площадь возле трамвайной остановки, на месте происшествия находятся службы экстренной помощи.

Полиция попросила людей держаться подальше от места происшествия, а школы - держать двери закрытыми.

Трамваи и поезда в городе прекратили движение. Утрехтский университет закрыт для входа и выхода.

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