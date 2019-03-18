Стрельба в Утрехте: трое погибших, полиция предполагает теракт
В нидерландском городе Утрехт мужчина открыл стрельбу в трамвае и нескольких других местах города. Мэр города сообщил, что три человека погибли, еще девять получили ранения.
Нападавшего пока не задержали. Полиция разыскивает 37-летнего турка Гокмена Таниса и просит не приближаться к нему.
Контртеррористическая полиция сообщила, что стрельба "похоже, была террористическим актом".
Национальный координатор по борьбе с терроризмом Питер-Яап Альберсберг отметил, что сейчас все усилия сосредоточены на попытках поймать нападавшего. Он добавил, что к преступлению может быть причастны несколько человек.
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Выстрелы прозвучали примерно в 10:45 по местному времени (11:45 по Киеву). Туда направили три вертолета.
"Мужчина начал неистово стрелять", - рассказал один из очевидцев новостному сайту NU.nl.
Другой очевидец рассказал общественному телеканалу NOS, что увидел раненую женщину, на одежде и руках которой была кровь.
"Я занес ее в свою машину и помог ей, - сказал он. - Когда прибыла полиция, она была без сознания".
Пока неизвестно точное количество раненых и то, насколько серьезно они пострадали.
Правоохранители перекрыли площадь возле трамвайной остановки, на месте происшествия находятся службы экстренной помощи.
Полиция попросила людей держаться подальше от места происшествия, а школы - держать двери закрытыми.
Трамваи и поезда в городе прекратили движение. Утрехтский университет закрыт для входа и выхода.