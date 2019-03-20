Копірайт зображення UNIAN

Кабмин согласился продлить контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его председателем Андреем Коболевым еще на год.

Об этом в среду на заседании правительства заявил премьер Владимир Гройсман.

По его словам, правительство достигло взаимопонимания с компанией и договор продлят, однако с определенными условиями:

"Нафтогаз" должен отделить добычу газа от его транспортировки и обеспечить продолжение транзита российского газа по украинской ГТС после января 2020 года, когда завершится действующий контракт с "Газпромом"

Увеличение добычи собственного газа до 18 млрд кубических метров газа в год с нынешних 15 млрд

Уменьшение зарплат менеджмента вдвое и "отсутствие вознаграждений и бонусов"

"За последние пять лет менеджментом компании не были осуществлены необходимые меры для достижения этих целей", - заявил премьер.

Он добавил, что время для исполнения задач "еще есть".

"Мы примем решение о том, чтобы продлить на этих условиях контракт с ежемесячной и ежеквартальной отчетностью о достижении этих целей", - сказал Гройсман.

Если руководство "Нафтогаза" не сможет выполнить задачи, то это станет основанием для досрочной отмены контракта.

Ранее СМИ сообщали, что новая зарплата Коболева может составить более 521 тыс. гривен в месяц, то есть вдвое меньше, чем раньше.

Премьер также высказался за проведение аудита "Нафтогаза".

"Фактор Ляшко"

Копірайт зображення Правительство Украины Image caption Олег Ляшко был традиционно эмоционален, говорил на повышенных тонах. Премьер сначала нервничал, но быстро овладел ситуацией

Во время заседания правительства в зал внезапно пришел председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко в сопровождении своих однопартийцев и, отобрав у премьера микрофон, потребовал отменить решение о продлении контракта с Андреем Коболевым.

"На каком основании ты продлил контракт с Коболевым ... Ты продлил контракт с Коболевым?" - сказал Олег Ляшко.

В ответ премьер и члены правительства сказали, что решение еще не принято.

Ляшко потребовал, чтобы правительство не продлевало контракт с председателем правления "Нафтогаза", пока тот не вернет "1,5 млрд гривен".

Олег Ляшко также потребовал от правительства обязать Коболева вернуть все выплаченные ему премии, но премьер сказал, что таких полномочий у него нет.

Лидер радикалов в ответ начал требовать также снижения тарифов на газ для населения.

Премьер попросил депутата говорить тише. "Я вас не просто слышу, я вас чувствую", - сказал Гройсман.

После 15 минут ожесточенной дискуссии страсти в зале правительства начали утихать, и премьер объяснил Ляшко, что контракт продлят только при условии снижении зарплаты Коболева.

Внезапный визит Ляшко премьер назвал "меганекультурным", хотя в конце поблагодарил за то, что он "нашел время посетить".

После того, как Ляшко ушел, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил закрывать заседания правительства на время предвыборной кампании.

Владимир Гройсман сказал, что лучше ввести в регламент "десять минут славы", когда каждый кандидат сможет приходить и выступать на заседании.

Зарплаты и бонусы

Копірайт зображення UNIAN Image caption Правительство отказывалось продлевать контракт с Коболевым из-за слишком высокой зарплаты и премий

В конце февраля наблюдательный совет "Нафтогаза" решил продлить контракт с Коболевым на три года - до конца 2022 года.

В начале марта правительство отказалось одобрить этот контракт на действующих условиях, мотивируя это слишком высокой зарплатой и премиями правления компании.

Тогда же Кабмин решил объявить конкурс на должность главы "Нафтогаза".

Сам Андрей Коболев сказал, что увольняться не собирается. На пресс-конференции он заявил, что объявление правительством конкурса на должность НАК противоречит украинскому законодательству.

По его словам, назначать, увольнять, менять зарплаты или выписывать премии - полномочия исключительно Наблюдательного совета.

Теперь же Владимир Гройсман сказал, что конкурса в этом году не будет.

"Конкурс на новое правление компании состоится через год - 20 марта 2020 года", - сказал премьер.

Споры с правительством вызвал вопрос зарплаты и бонусов для менеджмента компании.

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил выплатить бонусы правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составил 1% от суммы выигрыша в 2,56 млрд долларов. Первую часть премии в 20,7 млн долларов сотрудникам выплатили в мае. Андрею Коболеву из них досталось 7,8 млн долларов.

После обнародования этой информации прокуратура и НАБУ открыли уголовные производства из-за больших премий, а правительство запретило выплату бонусов в государственных компаниях.

После скандала Коболев пообещал отдать всю свою зарплату за 2019 год на благотворительность.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram