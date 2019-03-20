Луценко: Посол США передала мне перечень людей, которых просила не преследовать

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью американскому HillTv, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование.

В ГПУ подтвердили, что Юрий Луценко дал интервью изданию HillTv. The Hill - одно из ведущих политических изданий США, которое фокусирует внимание на работе Конгресса и Белого Дома, и с него часто начинают свой день американские политики.

"К сожалению, с первой встречи с послом США в Киеве [Йованович] дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности", - сказал Hill.TV Юрий Луценко, который занял пост генпрокурора в апреле 2016 года.

"Мой ответ - недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне расследовать, имеет ли место преступление", - продолжил он.

Госдепартамент назвал "откровенной выдумкой" утверждение Луценко о получении такого списка.

Луценко также сообщил, что Генпрокуратура не получила средства в размере почти 4 млн долларов, которые посольство США в Украине должно было выделить на его ведомство, заявив, что "ситуация на самом деле довольно странная" и отметил, что средства были выделены, но в Украине их "никогда не получали".

"Мы видели сообщения об этих обвинениях, - сказал спикер Госдепартамента Hill.TV. - Соединенные Штаты сейчас не предоставляют никакой помощи Генеральной прокуратуре (ГПУ), но раньше делали попытку поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции, в том числе после Революции достоинства 2014 года. Когда политическая воля для настоящих реформ у нескольких генпрокуроров, сменявших друг друга, оказалась недостаточной, мы воспользовались нашей ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь более продуктивным проектам".

Копірайт зображення УНИАН Image caption В Госдепартаменте обвинения в адрес Йованович назвали "откровенной выдумкой"

Луценко подробно рассказал, как, по его утверждениям, происходил диалог с посольством США о 4 млн долларов.

"В то время у нас было дело о хищении правительственной технической помощи США на сумму 4 млн долларов, и в этом отношении имел место этот диалог, - сказал в интервью Луценко. - В то время [Йованович] считала, что наши собеседования с украинскими гражданами, украинскими государственными служащими, которые были частыми посетителями американского посольства, бросают тень на антикоррупционную политику".

"На самом деле, мы получили от письмо Посольства США, от посла, что деньги, о которых мы говорим, были под полным контролем посольства США, и что Посольство США не требовало нашей правовой оценки этих фактов. Ситуация была довольно странной, так как средства, о которых мы говорим, были предназначены для Генеральной прокуратуры, и мы сказали [им], что мы никогда не видели их, и посольство США ответило, что проблем нет", - добавил генпрокурор Украины.

Ранее конгрессмен-республиканец Пит Сешнс выразил обеспокоенность работой Йованович в письме Госдепартаменту из-за того, что она якобы заявила о ее "презрении" к администрации Трампа.

Hill.TV обратилось в Посольство США в Украине для получения комментариев.

Дело против Сытника из-за вмешательства в выборы в США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью журналисту Hill.TV Джону Соломону также сообщил, что он открыл расследование попыток некоторых украинских граждан вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Луценко отметил, что ГПУ расследует заявление депутата Верховной Рады о том, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник будто бы пытался способствовать Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

"Это означает, что мы считаем, что директор НАБУ господин Сытник официально говорил об уголовном расследовании с господином Манафортом, и одновременно господин Сытник подчеркнул, что таким образом он хотел помочь кампании Клинтон", - добавил генпрокурор.

Копірайт зображення УНИАН Image caption ГПУ расследует обвинения в адрес Артема Сытника относительно вмешательства в президентские выборы в США

Обвинения в адрес Сытника выдвинул депутат от БПП Борислав Розенблат, который 14 марта опубликовал в Facebook аудиозапись, на которой, по его утверждениям, зафиксированы высказывания главы НАБУ.

"В 2017 году я подал заявление в суд о вмешательстве в выборы президента США Сытником А. и народным депутатом Лещенко С. Суд установил неправомерность их действий, однако сегодня я имею неопровержимые доказательства того, что директор антикоррупционного бюро работал на одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки, разглашая материалы следствия и передавая их другому иностранному государству, чтобы повлиять на избирательный процесс в поддержку одного из кандидатов в президенты", - отметил Розенблат,

Представитель Госдепартамента сообщил Hill.TV, что американские чиновники знают о расследовании в отношении Сытника.

"Мы всегда подчеркивали необходимость глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, которые соответствуют требованиям украинского народа во время Революции достоинства: прекращение системной коррупции, быстрого экономического роста и европейского будущего для всех украинцев", - отметил представитель Госдепартамента Hill.TV.

Он добавил, что стойкая коррупция "продолжает угрожать национальной безопасности Украины, процветанию и демократическому развитию".

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