Облгазы получили за "доначисления" в платежках штрафы по 850 тысяч

Копірайт зображення UNIAN Image caption НКРЭКП обязал облгазы убрать лишнее с платежек до 5 апреля

Начисление дополнительных объемов газа, которые появились в платежках в конце прошлого года, нарушают лицензию и являются незаконными, - решили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

К таким выводам в НКРЭКП пришли после проверок первых трех областных газораспределительных компаний - "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз".

"Эти объемы были включены в объемы производственно-технологических потерь и предусмотрены тарифом. То есть при таких обстоятельствах бытовой потребитель фактически должен был дважды оплатить один и тот же объем", - написала в Facebook председатель НКРЭКП Оксана Кривенко.

Она также напомнила, что проверки облгазов продолжаются.

Согласно решению регулятора, облгазы должны заплатить по 850 тыс. грн штрафа. Это максимально возможный штраф за подобное нарушение лицензии.

Кроме того, НКРЭКП обязала облгазы до 5 апреля провести перерасчет начислений с октября прошлого года, когда в платежках впервые начали появляться "доначисления с применением коэффициентов приведения объемов природного газа к стандартным условиям".

В правительстве тогда назвали эти дополнительные начисления "странными", а премьер призвал "вжарить по первое число" компаниям, которые выставляют такие счета потребителям.

Облгазы не согласны

В то же время в Региональной газовой компании (РГК), в состав которой входят 19 газораспределительных компаний, уже заявили, что действовали законно и на самом деле стали "заложниками недореформированного рынка" газа, и будут оспаривать результаты проверок.

В частности, там утверждают, что насчитывая дополнительные платежи, выполняли новый закон "О рынке газа", и без этих начислений занижение стоимости газа после принятия закона, в 2015-2018 годах только для РГК убытки составят 9,5 млрд грн при годовой выручке в 8,8 млрд грн.

В "Нафтогазе" со ссылкой на СМИ, говорят о связи РГК с бизнесменом Дмитрием Фирташем - через ряд оффшорных компаний на Кипре.

В обсуждении поста председателя НКРЭКП Оксаны Кривенко на вопрос "что будет, когда облгазы откажутся выполнять Ваши рекомендации и, например, обратятся в суд?" ответил министр социальной политики Андрей Рева: "лишат лицензии и пускай быкуют наедине со своим патроном".

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