Торговля наркотиками в интернете: в Украине задержали тысячу человек

Копірайт зображення facebook.com/LlutsenkoYuri Image caption Юрий Луценко обнародовал фото задержанных и несколько скриншотов их вероятной переписки

Правоохранители задержали около тысячи человек, которых подозревают в торговле наркотиками через сайты и чат-боты в Telegram. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, который назвал это "самой результативной антинаркотической операцией ГПУ и СБУ".

Разветвленная организация, по словам Луценко, торговала наркотиками за криптовалюту. Для этого создали сеть наркокурьеров, заложников, криптокошельки и аккаунты на криптобиржах.

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Во время обысков изъяли оружие, наркотики и около 10 млн долларов наличными.

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Силовое подразделение организации занималось рэкетом, применяло физическое насилие по отношению к конкурентам, рассказали в ГПУ.

Членов своей организации наказывали отсечением пальцев, сообщил Луценко и разместил фото ладони человека без пальца.

20 организаторов наркосети арестованы с правом на выплату залога в размере 100 млн грн, 300 млн грн, 349 млн грн, четверо - арестованы без права на залог.

В Киеве и многих других городах многие дома разрисовывают граффити, чтобы прорекламировать опасные наркотические вещества. Власти Киева обещали уничтожать такие надписи.

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