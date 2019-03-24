Несло на скалы: как в шторм спасали людей с огромного лайнера

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Корабль несло на скалы

Спасатели работали всю ночь, эвакуируя людей с огромного круизного лайнера "Viking Sky" у западных берегов Норвегии.

У корабля отказали двигатели, когда начался шторм и огромные волны достигали высоты более 10 метров.

Лайнер высотой с небоскреб, на котором было 1300 человек, несло на скалы. Команда подала сигнал "SOS" и спасатели начали эвакуировать людей.

Копірайт зображення Reuters Image caption Из-за огромных волн внутри корабля переворачивалась мебель

Инцидент произошел днем в субботу, 23 марта. Спасательная операция продолжалась всю ночь, более 300 человек удалось поднять с корабля вертолетами.

В воскресенье, 24 марта, команде удалось запустить три из четырех двигателей. Лайнер в сопровождении буксиров начал движение к ближайшему порту.

Эвакуацию проводили пять вертолетов и спасательные суда.

Копірайт зображення Reuters Image caption Спасательная операция проходила в очень сложных условиях

17 человек получили травмы. Трое из них, как сообщается, серьезные.

Одно из спасательных суден тоже имело проблемы с двигателями. Команду этого плавсредства пришлось эвакуировать.

"Мы как раз обедали, когда корабль начало трясти", - рассказал норвежскому каналу NRK один из спасенных пассажиров Джон Карри. Он описывает события, как полный хаос: разбились окна, внутрь корабля попала вода, мебель переворачивало из-за сильной качки.

Пассажиры говорят, что никогда не видели ничего более страшного.

"Я начала молиться. Молили Бога о спасении всех, кто был на борту. Путешествие на вертолете было ужасным", - рассказала пассажирка Джанет Джейкоб.

Копірайт зображення EPA/Odd Roar Lange Image caption Лайнер шел из норвежского города Ставангера в Тромсё

Пассажиры разместили в сетях видео, на котором видно, как сильно качает лайнер - внутри двигается и переворачивается мебель, падают детали интерьеров, частично обвалился потолок в одном из залов.

Рыбак Ян Эрик Фискерстанд, чья лодка была одной из первых, пришедших на спасение лайнера, рассказал Aftenposten, что "еще буквально несколько минут и все могло закончиться очень плохо".

Лайнер был на грани катастрофы, если бы они не запустили двигатели и не бросили якорь, он мог наткнуться на скалы, говорит местный капитан Олав Магне Стромсхольм. Эти места у норвежских берегов называют "кладбищем кораблей".

Копірайт зображення Reuters Image caption Более 300 человек подняли с лайнера

По информации норвежских СМИ, среди пассажиров были граждане США и Великобритании.

"Viking Sky" спустили на воду в 2017 году. Корабль шел из норвежского города Ставангера в Тромсё.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram