Брексит: Терезе Мэй предлагают покинуть пост

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Тереза ​​Мэй может получить поддержку своего варианта соглашения о выходе Британии из Европейского союза в том случае, если она пообещает уйти с должности премьер-министра страны, сообщили ВВС чиновники Консервативной партии, которую возглавляет Мэй.

Члены парламента могут поддержать соглашение, если будут уверены, что Мэй не будет находиться у власти на следующей стадии переговоров с Евросоюзом.

В то же время британские газеты сообщают, что министры правительства Мэй вступили в заговор против нее.

На Даунинг-стрит опровергают сообщения о том, что премьера можно убедить добровольно покинуть свой пост.

В среду, 20 марта, Мэй обвинила членов парламента страны в саботаже брексита после того, как они внезапно отклонили вариант соглашения с ЕС.

Остается неясным, попытается ли Мэй провести документ через парламент в третий раз. Сама она заявила, что поступит так только в случае, если будет уверена, что он получит "достаточную поддержку" в парламенте.

Кто может заменить Мэй?

По информации британских газет, министры кабинета Мэй планируют добиться ее отставки, заменив действующего премьера "временным исполнителем" до тех пор, пока не будет избрана достойная кандидатура преемника. Дедлайн - до конца этого года.

СМИ публикуют разные предсказания относительно того, кто мог бы заменить премьер-министра, поскольку у сторонников и противников брексита внутри Консервативной партии имеются разные мнения по этому поводу.

По информации The Sunday Times, место Мэй может занять глава секретариата кабинета министров и его фактический заместитель Дэвид Лидингтон (он голосовал за то, чтобы страна осталась в составе ЕС).

В то же время Mail on Sunday пишет, что "консенсусным выбором" является министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув - сторонник выхода Британии из ЕС.

Копірайт зображення Reuters Image caption Mail on Sunday пишет, что Мэй может заменить Майкл Гоув, сторонник выхода из ЕС

Один из влиятельных членов парламента заявил ВВС, что обещание отставки Мэй может оказаться недостаточным условием для прохождения соглашения через парламент, поскольку премьер-министр захочет "окопаться".

Чего ждать дальше?

На следующей неделе, премьер-министр может потерять контроль над процессом брексита.

Как ожидается, в среду, 27 марта, межпартийная группа членов парламента предложит альтернативы плану Мэй. На голосование могут выдвинуть шесть вариантов:

Отмена брексита

Второй всенародный референдум по выходу из ЕС

Предложение Мэй по сохранению Великобритании в составе таможенного союза с ЕС

Предложение Мэй относительно одновременного сохранения таможенного союза, а также доступа к единому рынку ЕС

Соглашение о свободной торговле с ЕС по аналогии с тем, которое приняла Канада

•Выход из ЕС без соглашения.

Европейские лидеры согласились перенести дату выхода Британии из ЕС с 29 марта на 12 апреля.

Если парламент страны одобрит план Мэй, Брюссель даст Лондону еще одну небольшую отсрочку - до 22 мая.

Если этого не произойдет - и не будет предложен альтернативный вариант, - Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.

Марш за новый референдум

Копірайт зображення EPA Image caption 23 марта центр Лондона заполнили сотни тысяч противников выхода Британии из ЕС, которые жестко критиковали лидеров консерваторов

В субботу, 23 марта, в центре Лондона прошел марш с требованием провести еще один референдум по поводу членства Великобритании в ЕС. В акции приняли участие сотни тысяч человек.

Организаторы шествия насчитали не менее миллиона участников, что поставило мероприятие в ряд с самой крупной массовой акцией века в британской столице - маршем протеста "Остановите войну!" против войны в Ираке в 2003 году.

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