Новые рейтинги: Зеленский имеет преимущество в 15%, за ним идут Порошенко и Тимошенко

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Владимир Зеленский уверенно лидирует в новом президентском рейтинге, на втором месте Петр Порошенко, далее - Юлия Тимошенко. Такие данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Исследование провели 14-22 марта 2019 года. Социологи опросили 2004 респондентов по всей Украине, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования - 3,3% для показателей близких к 50%, до 1,4% - для показателей близких к 5%.

По данным этого опроса, Зеленского поддерживают 32,1% тех, кто придет на выборы и определился с голосованием, Порошенко - 17,1%, а Тимошенко - 12,5%.

Далее в рейтинге: Юрий Бойко - 10,4%, Анатолий Гриценко - 6,9%, Александр Вилкул - 5,7% и Олег Ляшко - 5,2%.

При этом 24,7% респондентов опроса не определились, за кого они будут голосовать, 6% решили не принимать участия в голосовании, 2,5% - планируют испортить бюллетень.

Во втором туре, если он будет, голоса могут распределиться так: Зеленский имеет преимущество перед Порошенко (43% против 17,6%), Тимошенко (39,1% против 20%) и Гриценко (37,7% против 23,7% ).

По данным исследования, Тимошенко держит первенство в паре с Порошенко (26,7% против 18,4%), а Гриценко - с Порошенко (32% против 17,6%) и Тимошенко (28,5% против 22%).

BBC News Украина обратилась к КМИС с уточняющим вопросом о заказчике данного рейтинга и ждет ответа.

Если сравнить эти данные с результатами социологического опроса группы "Рейтинг", то усилилась позиция лидера рейтингов.

По данным исследования от 9-15 марта, в рамках которого опросили 2500 респондентов, Зеленского поддерживали 24,9%, Тимошенко - 18,8%, а Порошенко - 17,4%.

Далее в рейтинге были: Юрий Бойко - 10,2%, Анатолий Гриценко - 9,4%, Олег Ляшко - 5,8%.

При этом погрешность составляла не более 2%.

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