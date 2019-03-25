Почему дети умирают от обрезания?

Image caption Около трети таких операций в Италии проводятся незаконно

В Италии умер пятимесячный мальчик, которому дома родители сделали обрезание.

После неудачного вмешательства ребенка отправили в больницу в Болонье, где он вскоре умер. Местные власти уже начали расследование против родителей.

Похожая ситуация произошла с двухлетним мальчиком в Риме, который умер после неудачного обрезания в декабре.

По данным благотворительной организации Amsi, ежегодно в Италии выполняют около 5 тыс. обрезаний, треть из которых - нелегальные.

Обычно в учреждениях здравоохранения римско-католической страны обрезание не делают. Но в Италии много иммигрантов из мусульманских стран, где эта хирургическая процедура является обычным явлением.

Безопасно ли обрезание?

Мишель Робертс, редактор по вопросам здоровья BBC News

Хотя это относительно простая медицинская процедура, она не полностью безопасна.

Врачи могут рекомендовать обрезание, если у мужчины очень плотная крайняя плоть - так называемый фимоз, или пациент страдает от повторяющихся инфекций.

Есть также определенные свидетельства того, что мужчины, которым сделали обрезание, имеют меньший риск заразиться ВИЧ.

При этом непонятно, снижает ли эта процедура риск других инфекций, передающихся половым путем.

Основные риски операции - кровотечение и инфекция.

Что в других европейских странах?

Обрезание разрешено по всей Европе, хотя такая практика вызывает все больше дискуссий.

В частности, суд Германии в 2012 году на местном уровне запретил эту процедуру после неудачного обрезания у четырехлетнего мальчика. Однако правительство этой страны позже объяснило, что эта процедура - легальна, если ее выполняют обученные специалисты.

Совет Европы рекомендовал странам принимать меры для обеспечения надлежащих медицинских и санитарных условий при осуществлении обрезания.

А в Великобритании в 2016 году суд постановил, что отец не может делать обрезание сыновьям без согласия матери.

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