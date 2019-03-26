ЕС разрешил странам не переводить часы: что это значит

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Европарламент поддержал отмену обязательного перевода часов на летнее и зимнее время.

Это означает, что каждая страна, являющаяся членом Евросоюза, сможет сама выбирать: сохранить действующую систему перевода часов или вообще отказаться от нее.

Сейчас этот вопрос регулируется директивой ЕС, которая обязывает все 28 стран-членов переходить на летнее время в последнее воскресенье марта, и на зимнее - в последнее воскресенье октября.

Идею отказа от этой директивы Еврокомиссия предложила в прошлом году. Вопрос вынесли на публичное обсуждение, в котором приняли участие более 4,6 миллиона человек, и большинство участников высказалось за отмену процедуры перевода часов.

При этом в Еврокомиссии подчеркивают: каким бы ни было решение каждой страны, оно должно быть четко скоординированным с другими членами ЕС. Иначе это может нанести серьезный экономический ущерб.

Те страны, которые в конечном итоге откажутся от постоянных переходов на летнее и зимнее время, в последний раз переведут часы в октябре 2021 года.

Решение Европарламента - это еще не точка в этом вопросе: оно станет основой для будущих дискуссий между странами ЕС и для окончательного решения.

Плюсы и минусы перевода часов

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Перевод часов в странах Евросоюза является обязательным с 2001 года.

Это правило одобрили для того, чтобы заставить разные европейские страны работать более слаженно.

Еще одним аргументом в пользу перевода была экономия электроэнергии: считалось, что дополнительные дневные часы снизят потребление электроэнергии.

Впрочем, сейчас целесообразность этого аргумента ставится под вопрос - если речь и идет о какой-то экономии, то об очень незначительной, говорят эксперты.

Те, кто критикуют идею перевода часов, часто приводят результаты исследований, которые говорят и о негативном влиянии этого процесса на здоровье человека.

"Влияние на биоритм человека может быть гораздо серьезнее, чем считалось ранее", - отмечают в Еврокомиссии.

Как в Украине?

В Украине переводить время на час вперед начали летом 1981 года - вместе с остальными странами СССР.

В октябре 2011 года Верховная Рада приняла решение оставить летнее время постоянным. Однако после критики со стороны экспертов и граждан через несколько месяцев решение отменили.

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Через год прозвучало предложение оставить в Украине только "зимнее время". Перейти на "летнее" решили в последний раз, чтобы не создавать разницы во времени для гостей чемпионата Евро-2012 из европейских стран.

Но после окончания чемпионата осенью 2012 года украинцы снова перевели часы на час назад. Парламентарии объяснили, что у Рады не было времени рассмотреть законопроект об исчислении времени, поскольку длилась избирательная кампания.

В прошлом году в украинском правительстве рассказали BBC News Украина, что в вопросе перевода или неперевода времени ориентируются на Евросоюз, поскольку Украина взяла курс на евроинтеграцию.

В министерстве экономического развития добавляли, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переводе часов в Минэкономразвития отсутствуют.

Как в мире?

Стрелки на летнее и зимнее время сейчас переводят в странах Европы, в большинстве штатов США и в Канаде, некоторых странах Южной Америки и Африки, в Новой Зеландии и частично в Австралии.

Некоторые страны отказывались от перевода часов, а затем снова к нему возвращались - например, США и Германия.

В Азии и Африке часы обычно не переводят. Япония, например, отказалась от перевода часов в 1950-х годах.

В России в 2011 году решили навсегда остаться на летнем времени. Это вызвало недовольство россиян, поскольку зимой световой день сместился на вечерние часы. Поэтому в 2014 году страна перешла на постоянное зимнее время. Это опять устроило не всех, и в 2016-м нескольким регионам разрешили перевести стрелки вперед.

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