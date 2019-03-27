Копірайт зображення Lutfiye Zudiyeva Image caption Все обыски начались почти одновременно

В среду, 27 марта, прошли массовые обыски в домах крымских татар на аннексированном Россией полуострове.

Как сообщают активисты правозащитного движения "Крымская солидарность", обыски прошли в 27 домах на территории Симферопольского, Красногвардейского и Белогорского районов.

По информации центра общественных связей крымского управления ФСБ России, задержаны 20 человек.

В отношении всех людей, задержанных в ходе следственных действий возбуждено уголовное дело по частям 1 или 2 статьи 205.5 уголовного кодекса России - организация либо участие в деятельности террористической организации.

Речь идет о панисламистской группировке "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которая в России признана террористической и запрещена. Аналогичные дела уже неоднократно возбуждались в Крыму за последние четыре года.

По информации, которую удалось получить от родственников задержанных крымских татар, обыски у всех начались практически одновременно - около шести часов утра по местному времени. Тогда же новость о проводимой спецоперации появилась на странице центра общественных связей ФСБ России.

«В рамках проведенной специальной операции в Республике Крым пресечена деятельность структуры международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников… С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", - указано в пресс-релизе ведомства.

Копірайт зображення Lutfiye Zudiyeva Image caption В ФСБ заявили, что обыски связаны с деятельностью террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

Друзья и знакомые задержанных отрицают их причастность к терроризму.

Они, напротив, говорят об общественной пассионарности указанных людей. Все подвергнувшиеся обыскам, по информации крымскотатарских активистов, активно помогали местным политзаключенным и их семьям, правозащитникам, ходили на судебные заседания и одиночные пикеты, протестуя против репрессий.

После того, как информация об обысках распространилась в социальных сетях, возле домов, где проводились следственные действия, стали собираться люди: кто-то из них снимал происходящее на камеру смартфона, другие читали мусульманские молитвы, третьи пытались о чем-то говорить с оцепившими кварталы силовиками, которые, впрочем, на все вопросы отвечали молчанием.

"В Крыму люди традиционно приходят в таких случаях к домам, куда приезжают силовики. Это, в основном, друзья, соседи этих людей или просто неравнодушные, которые пришли поддержать своих соотечественников", - сообщил BBC один из присутствующих.

Практически во всех случаях обстановка, царившая у домов, где проходили следственные действия, была напряженной. Не обошлось и без задержаний. К дому Рустема Шейхалиева - одного из подозреваемых - подъехал наряд полиции. Вышедший из автомобиля полицейский заявил, что люди, стоящие возле ворот домА, нарушают законодательство России о публичных собраниях и потребовал от них разойтись.

Присутствующие в резкой форме начали возражать полицейскому, после чего силовики "выдернули" из толпы двух человек, уложили их на землю и впоследствии задержали.

На момент написания материала их дальнейшая судьба была неизвестна.

Копірайт зображення Lutfiye Zudiyeva Image caption Около домов, где проводились обыски, собрались люди

Активисты движения "Крымская солидарность" отмечают, что ни на одном из сегодняшних обысков не присутствовал адвокат. Несмотря на то, что в ряде случаев защитники находились в нескольких метрах от дома, силовики отказывались пропускать их внутрь.

"Когда отец спросил, можно ли адвоката, ему ответили, что адвокат ему не положен, потому что его еще ни в чем не обвиняют", - рассказал Омар Абдулгазиев, сын задержанного Тофика Абдулгазиева.

Отсутствие адвоката во время проведения обыска, по данным родственников задержанных крымских татар, позволило силовикам "обнаружить" в их домах литературу, которую до этого не видел в доме ни один из членов их семей. Книги, по их словам, находили или где-то в подсобных помещениях, или в комнате, где в какой-то момент силовики находились одни. Люди допускают, что запрещенная литература могла быть подброшена.

К двум часам пополудни практически все обыски закончились. Тогда стало известно о том, что из 24-х человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела, четверо отсутствуют. Их не было дома в момент проведения следственных действий.

"Резми Бекиров, Осман Арифмеметов, Эдем Яячиков и Владлен Абдулкадыров отсутствовали дома, когда к ним пришли силовики. Их искали и в домах их родственников - не нашли. Потом просто начали осматривать каждый дом в микрорайоне, где они жили, наряды ГИБДД стоят на въезде и выезде в микрорайон, проверяют автомобили. Целая спецоперация по поимке", - сказал один из крымских активистов.

Связаться с кем-либо из указанных четверых лиц или их родственников BBC не удалось. Их местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Копірайт зображення Lutfiye Zudiyeva Image caption Суды в Симферополе в тот же день избрали меру пресечения для части задержанных

Ряд дел, по информации адвокатов, уже переданы в Киевский районный суд Симферополя. Это означает, что в отношении некоторых задержанных уже сегодня пройдет суд по избранию меры пресечения. Традиционно, говорят адвокаты, суд удовлетворяет ходатайство следствия и выносит решение о заключении подозреваемых под стражу.

По инфомации активистки Лутфие Зудиевой, суд уже избрал меру пресечения для нескольких задержанных. Как сообщает журналист Антон Наумлюк, Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова арестовали до 15 мая. Их обвиняют в участии в "Хизб ут-Тахрир".

Эта серия обысков в домах крымских татар - далеко не первая в своем роде. Преследования предполагаемых членов панисламистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислями" началось через год после аннексии Крыма Россией. В январе 2014 года была задержана первая "севастопольская четверка" крымских татар, которые уже осуждены и отбывают наказание в различных колониях на территории материковой России.

До сегодня арестованными и обвиненными в связях с "Хизб ут-Тахрир" являлись 34 человека.

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