Обыски у крымских татар на полуострове: что известно
В среду, 27 марта, прошли массовые обыски в домах крымских татар на аннексированном Россией полуострове.
Как сообщают активисты правозащитного движения "Крымская солидарность", обыски прошли в 27 домах на территории Симферопольского, Красногвардейского и Белогорского районов.
По информации центра общественных связей крымского управления ФСБ России, задержаны 20 человек.
В отношении всех людей, задержанных в ходе следственных действий возбуждено уголовное дело по частям 1 или 2 статьи 205.5 уголовного кодекса России - организация либо участие в деятельности террористической организации.
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Речь идет о панисламистской группировке "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которая в России признана террористической и запрещена. Аналогичные дела уже неоднократно возбуждались в Крыму за последние четыре года.
По информации, которую удалось получить от родственников задержанных крымских татар, обыски у всех начались практически одновременно - около шести часов утра по местному времени. Тогда же новость о проводимой спецоперации появилась на странице центра общественных связей ФСБ России.
«В рамках проведенной специальной операции в Республике Крым пресечена деятельность структуры международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников… С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", - указано в пресс-релизе ведомства.
Друзья и знакомые задержанных отрицают их причастность к терроризму.
Они, напротив, говорят об общественной пассионарности указанных людей. Все подвергнувшиеся обыскам, по информации крымскотатарских активистов, активно помогали местным политзаключенным и их семьям, правозащитникам, ходили на судебные заседания и одиночные пикеты, протестуя против репрессий.
После того, как информация об обысках распространилась в социальных сетях, возле домов, где проводились следственные действия, стали собираться люди: кто-то из них снимал происходящее на камеру смартфона, другие читали мусульманские молитвы, третьи пытались о чем-то говорить с оцепившими кварталы силовиками, которые, впрочем, на все вопросы отвечали молчанием.
"В Крыму люди традиционно приходят в таких случаях к домам, куда приезжают силовики. Это, в основном, друзья, соседи этих людей или просто неравнодушные, которые пришли поддержать своих соотечественников", - сообщил BBC один из присутствующих.
Практически во всех случаях обстановка, царившая у домов, где проходили следственные действия, была напряженной. Не обошлось и без задержаний. К дому Рустема Шейхалиева - одного из подозреваемых - подъехал наряд полиции. Вышедший из автомобиля полицейский заявил, что люди, стоящие возле ворот домА, нарушают законодательство России о публичных собраниях и потребовал от них разойтись.
Присутствующие в резкой форме начали возражать полицейскому, после чего силовики "выдернули" из толпы двух человек, уложили их на землю и впоследствии задержали.
На момент написания материала их дальнейшая судьба была неизвестна.
Активисты движения "Крымская солидарность" отмечают, что ни на одном из сегодняшних обысков не присутствовал адвокат. Несмотря на то, что в ряде случаев защитники находились в нескольких метрах от дома, силовики отказывались пропускать их внутрь.
"Когда отец спросил, можно ли адвоката, ему ответили, что адвокат ему не положен, потому что его еще ни в чем не обвиняют", - рассказал Омар Абдулгазиев, сын задержанного Тофика Абдулгазиева.
Отсутствие адвоката во время проведения обыска, по данным родственников задержанных крымских татар, позволило силовикам "обнаружить" в их домах литературу, которую до этого не видел в доме ни один из членов их семей. Книги, по их словам, находили или где-то в подсобных помещениях, или в комнате, где в какой-то момент силовики находились одни. Люди допускают, что запрещенная литература могла быть подброшена.
К двум часам пополудни практически все обыски закончились. Тогда стало известно о том, что из 24-х человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела, четверо отсутствуют. Их не было дома в момент проведения следственных действий.
"Резми Бекиров, Осман Арифмеметов, Эдем Яячиков и Владлен Абдулкадыров отсутствовали дома, когда к ним пришли силовики. Их искали и в домах их родственников - не нашли. Потом просто начали осматривать каждый дом в микрорайоне, где они жили, наряды ГИБДД стоят на въезде и выезде в микрорайон, проверяют автомобили. Целая спецоперация по поимке", - сказал один из крымских активистов.
Связаться с кем-либо из указанных четверых лиц или их родственников BBC не удалось. Их местонахождение до сих пор остается неизвестным.
Ряд дел, по информации адвокатов, уже переданы в Киевский районный суд Симферополя. Это означает, что в отношении некоторых задержанных уже сегодня пройдет суд по избранию меры пресечения. Традиционно, говорят адвокаты, суд удовлетворяет ходатайство следствия и выносит решение о заключении подозреваемых под стражу.
По инфомации активистки Лутфие Зудиевой, суд уже избрал меру пресечения для нескольких задержанных. Как сообщает журналист Антон Наумлюк, Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова арестовали до 15 мая. Их обвиняют в участии в "Хизб ут-Тахрир".
Эта серия обысков в домах крымских татар - далеко не первая в своем роде. Преследования предполагаемых членов панисламистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислями" началось через год после аннексии Крыма Россией. В январе 2014 года была задержана первая "севастопольская четверка" крымских татар, которые уже осуждены и отбывают наказание в различных колониях на территории материковой России.
До сегодня арестованными и обвиненными в связях с "Хизб ут-Тахрир" являлись 34 человека.