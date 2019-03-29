BBC извинилась и заплатит Петру Порошенко

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BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко.

Извинения касаются некорректного материала, в котором говорилось о том, что сторона Петра Порошенко заплатила деньги за то, чтобы продолжить его встречу с Дональдом Трампом.

Статья была опубликована в мае прошлого года, но впоследствии была удалена с сайта.

В ней утверждалось, что 400 тысяч долларов были перечислены адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну.

Эту информацию также озвучили в телевизионной программе BBC.

"В нашей новостной программе "News at Ten", а также в статье, опубликованной онлайн 23 мая 2018 года, мы неправильно утверждали, что президент Украины Петр Порошенко осуществил или позволил осуществить коррупционную/незаконную оплату в размере 400 тысяч долларов личному юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, чтобы ранее согласованная короткая встреча между г-ном Порошенко и президентом Трампом была расширена до более существенных переговоров", - сказал юрист BBC.

"Мы приносим извинения Петру Порошенко за причиненный ущерб и согласны возместить ему убытки, судебные издержки. Мы также приняли участие в совместном заявлении на открытом судебном заседании", - добавил он.

Адвокат Петра Порошенко Грэм Аткинс, комментируя ситуацию, подтвердил, что представители BBC уже извинились перед президентом Украины.

"Это публиковалось по всему миру. Невозможно подсчитать, сколько публикаций на эту тему появлялось. Это большой скандал", - сказал Аткинс в разговоре с журналистом телеканала "Прямой".

"Жаль, что ВВС не сразу признала, что это была ложная информация. У них есть невероятный опыт и репутация. Таких новостей сейчас мало, я думаю, что их честь будет восстановлена", - добавил он.

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