Собаки могут "предвидеть" приступ эпилепсии у человека

Копірайт зображення GETTY IMAGES

Французские исследователи доказали, что собаки могут на нюх "предугадывать" приступ эпилепсии у человека.

Команда исследователей Реннский университета надеется, что результаты исследования помогут предвидеть приступ эпилепсии.

Улавливать особый запах теоретически могут собаки и "электронные носы".

Ранее было доказано, что обоняние собаки определяет такие заболевания, как рак, болезнь Паркинсона, малярия и диабет.

Некоторые люди с эпилепсией уже полагаются на животных.

Собака, спящая рядом с больным эпилепсией, может разбудить других членов семьи, если приступ случится ночью.

Первый шаг

Во время последнего исследования, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, пять собак научили различать запах пота, взятый у пациента во время приступа.

Собакам дали на выбор семь образцов пота от других пациентов, которые были взяты у людей во время отдыха, физических упражнений или приступа эпилепсии.

Две собаки смогли точно узнать образец в 2/3 попыток, три других определили его со 100-процентной точностью.

"Результаты очень четкие, и это первый шаг для определения запаха, характерного для эпилептического припадка", - говорится в отчете.

Для точного определения понадобится подробный химический анализ.

Пока неизвестно, каким именно образом приступ эпилепсии меняет запах человека.

Помощь пациентам

Ученые надеются, что результаты их исследования помогут пациентам.

"Это может значительно повысить вероятность определения приступов или их предсказание", - говорится в отчете.

Таким образом, пациент сможет вовремя позвать на помощь или добраться до безопасного места перед началом приступа.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram