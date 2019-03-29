Умерла режиссер Аньес Варда - "мать" французской новой волны в кино

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В возрасте 89 лет из жизни ушла Аньес Варда - известный французский кинорежиссер.

Эту информацию подтвердили ее родственники. В разговоре с журналистами агентства AFP они сообщили, что причиной смерти стали онкологические осложнения.

Аньес Варда стала одной из ключевых фигур французского кинематографа еще в 1960-х годах.

Киноэксперты часто называют ее фильмы предвестниками французской новой волны, а ее саму - "матерью" этого течения в кинематографе.

Варда наиболее известна как автор лент "Клео от 5 до 7", "Счастье" и "Существо".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аньес Варда в 1966 году

Она была награждена многочисленными кинопремиями, среди которых "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля, почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля и "Оскар" за вклад в киноискусство.

В 2017 году она стала первой женщиной, получившей эту награду.

Аньес Варда также является старейшим номинантом на "Оскар" в истории премии: в 2018 году ее документальная лента "Лица, деревни" претендовала на победу в категории "Лучший документальный фильм".

Помимо режиссуры, Варда занималась фотографией, живописью и написанием сценариев. Она, в частности, является автором сценария фильма Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже".

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