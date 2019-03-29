Жителей Чернигова запугивают письмами, чтобы они не шли на выборы

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Накануне выборов некоторые черниговцы получили письма с призывами не идти на выборы.

Людей пугают потерей субсидий и даже лишением свободы на срок до пяти лет, если они явятся на избирательные участки 31 марта.

В полиции жителям города посоветовали не паниковать и не поддаваться на провокации.

В сообщениях, которые получают жители, утверждается, что гражданин якобы получил финансовое вознаграждение за голосование в пользу одного из кандидатов, и этот факт якобы задокументирован. Именно поэтому, если получатель письма придет голосовать, это будет расценено как уголовное преступление.

В письме даже есть ссылка на статью 160-ю Уголовного кодекса.

Письма с таким содержанием жители разных районов города уже второй день подряд находят в своих почтовых ящиках. На конвертах - точный адрес человека, его имя, фамилия и отчество. Указан отправитель - "Центр противодействия политическому взяточничеству".

Этими письмами провокационного содержания некоторые люди напуганы, в основном - это пенсионеры, которые начали обращаться в полицию. Больше всего людей волнует информация о потере субсидий.

Image caption Такие письма с угрозами бросают в почтовые ящики в Чернигове

Image caption Отправителем писем указан "Центр противодействия политическому взяточничеству"

"Листовки разбросаны в почтовые ящики сторонников различных политических партий. Их получили и те граждане, которые вообще никогда не имели субсидий", - сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Черниговской области Юлия Ковтун.

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