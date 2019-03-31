Выборы 2019: как украинцы выбирают президента

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Выборы президента Украины, которые начались в воскресенье, 31 марта, называют едва ли не самым непредсказуемыми по сравнению со всеми предыдущими. Эксперты убеждены, что украинцев ждет второй тур голосования, однако у них нет единого мнения о том, кто именно будет бороться за президентское кресло 21 апреля.

По состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала 522 заявления о нарушениях. Больше всего их в Киеве, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

С 9 до 13 часов в Киевской области наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали выдачу бюллетеней без паспортов, нарушения со стороны избирательных комиссий и проблемы со списками избирателей.

Кандидаты голосуют

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Президент Петр Порошенко вместе с семьей проголосовал на участке в Киеве.

"Я уверен, Украина победит", - сказал президент и рассказал, как сегодня звонил и поздравлял с победой в Филадельфии украинского боксера Александра Усика. Правда, сражался и победил этой ночью другой боксер - Александр Гвоздик.

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Кандидат Владимир Зеленский заявил, что проголосовал "за очень достойного человека".

Комик голосовал с женой на участке в Киеве, окруженный толпой журналистов.

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Юлия Тимошенко пришла голосовать с мужем Александром Тимошенко.

"Настроение замечательное ... Верю, что весна победит!", - говорила она на избирательном участке в Киеве.

Непредсказуемые результаты

Президентские выборы 2019 года - седьмые с после получения Украиной независимости.

В этом году в выборах принимает участие рекордное количество кандидатов в президенты - 39, хотя сначала Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендентов на должность. 5 кандидатов впоследствии сняли свои кандидатуры.

Результаты первого тура голосования Центральная избирательная комиссия должна объявить не позднее 10 апреля, хотя уже 1 апреля будут известны предварительные результаты, которые ЦИК будет получать в электронном виде от территориальных избирательных комиссий.

Во время первого тура выборов фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут "Национальный экзит-пол 2019". Поэтому еще до объявления официальных результатов, сразу же после закрытия избирательных участков в 20 часов, социологи сообщат о результатах опросов, проведенных на выходе с избирательных участков.

Копірайт зображення Reuters Image caption Избиратели на участках получают рекордно длинный бюллетень - 0,8 метра

Второй тур голосования, в случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 21 апреля.

Почти два миллиарда и причем здесь Уругвай?

По данным Центральной избирательной комиссии, на подготовку и проведение выборов в Украине будет потрачено 1,95 млрд гривен.

Только на печать избирательных бюллетеней из государственного бюджета потрачено около 165,6 млн гривен. Длина бюллетеня, который получат избиратели на участках - 80 сантиметров.

В Центральной избирательной комиссии подсчитали: если выложить один за другим все бюллетени, то общая длина составит 24,3 тыс. километров - это расстояние от Киева до столицы Уругвая.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Центральная избирательная комиссия - место, к которому в ближайшие дни будет приковано наибольшее внимание

Сколько не проголосует

Из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе количество избирателей, которые должны прийти на избирательные участки 31 марта, как и на президентских выборах 2014-го года, будет существенно отличаться от предыдущих выборов.

По данным Государственного реестра избирателей, в общий список избирателей внесено около 30 млн человек. Примерно такое же количество было на внеочередных президентских выборах в 2014 году, когда был аннексирован Крым и началась оккупация части Донбасса.

В 2010 году в списки избирателей было внесено около 37 млн избирателей.

Социологические расхождения

За две недели до голосования несколько ведущих социологических компаний продемонстрировали существенные различия в результатах исследований, прежде всего трех самых рейтинговых кандидатов. Если одна из компаний давала около 15% отрыва одного из кандидатов от двух других, то другая указывала, что разрыв между лидером и его ближайшим соперником не превышает статистической погрешности.

У социологов нет единого мнения о том, кто выйдет во второй тур голосования. Объясняя такие расхождения, они уверяли, что ситуация нестабильна и меняется почти каждый день. В качестве доказательства они отмечали, что около 40% опрошенных ими людей не определились со своим кандидатом, а потому после закрытия избирательных участков возможны сюрпризы и неожиданности.

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