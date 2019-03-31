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Владимир Зеленский и Петр Порошенко проходят во второй тур президентских выборов. Такие результаты обнародовал консорциум "Национальный экзит-пол 2019" в 20:01 на основе данных, собранных за два часа до окончания голосования.

По данным опроса избирателей на выходе с участков, Владимира Зеленского поддержали 30,4% респондентов, Петра Порошенко - 17,8%, третье место заняла Юлия Тимошенко с уровнем поддержки 14,2%.

Об этом заявил консорциум "Национальный экзит-пол 2019", в который входят Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Вместе они провели опрос 17 956 респондентов на 400 избирательных участках. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился по телефону.

Погрешность выборки не превышает 2,5%.

Экзит-пол проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине, Международным фондом "Возрождение", Посольством Канады в Украине.

Обновленные данные, собранные на участках, где работа продолжалась до закрытия, будут обнародованы в 23:00.

Таким образом, по результатам опроса ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, необходимых для победы уже в первом туре.

Второй тур президентских выборов в Украине должен пройти 21 апреля.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

Экзит-полы телеканалов

Копірайт зображення Getty Images/BBC

По заказу телеканалов "112 Украина" и NewsOne австрийский Институт социальных исследований и консалтинга SORA совместно с украинским Центром "Социальный мониторинг" провели опрос на 500 избирательных участках.

По его результатам, Владимира Зеленского поддержали 30,7% респондентов, Петра Порошенко - 18,6%, Юлию Тимошенко - 13,9%.

Далее голоса распределились так: Юрий Бойко - 10,3%, Анатолий Гриценко - 7,3%.

Погрешность выборки не превышает 2,1%.

Это предварительные данные исследования, уточненные результаты после планируют опубликовать 22:00.

Телеканал 1+1 также заказал проведение собственного экзит-пола на 600 участках украинской и иностранной компаниями, названия которых канал не раскрывает.

По его результатам, лидер - Владимир Зеленский с 30,1% голосов респондентов, второе место занимает Петр Порошенко - 18,5%, третье Юлия Тимошенко - 14%.

Остальные голоса распределились так: Юрий Бойко - 9,1%, Анатолий Гриценко - 7,6%.

Погрешность не превышает 0,7%.

Это предварительные данные на 18:00, уточненные результаты после планируют опубликовать 22:00.

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