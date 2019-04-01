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По результатам обработки 60% протоколов, Владимир Зеленский получает 30,37% голосов, Петр Порошенко - 16,39%. О таких результатах сообщает ЦИК.

При этом на заграничных избирательных участках лидирует Порошенко - по результатам обработки более 98% протоколов заграничных избирательных участков, Порошенко поддержали 38,58% избирателей, Зеленского - 26,14%

Наблюдатели гражданской сети "Опора" отмечают уменьшение количества нарушений на выборах президента в 2019 году по сравнению с предыдущими.

"Мы отмечаем положительную тенденцию по сравнению даже с президентскими выборами 2014 года. То есть количественные показатели нарушений и их территориальная принадлежность, процентная репрезентация в пределах Украины меньше, чем мы фикссировали в 2014 году", - сказала председатель правления сети Ольга Айвазовская.

Единственные нарушения, которых стало больше - это разглашение тайны голосования (фотографирование бюллетеней), которое наблюдалось на 10% участков.

По словам Айвазовской, подсчет голосов проходит также без особых нарушений.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине не будет беспорядков, связанных с президентскими выборами.

"Не вижу, чтобы кто-то из штабов готовился к подобному. В том числе люди из охранной фирмы, которые с самого утра находятся под ЦИК", - сказал Аваков в интервью изданию "Левый берег".

Второй тур

Второй тур президентских выборов в Украине должен состояться 21 апреля.

При этом для временного изменения места голосования у украинцев может быть всего пять дней, заявила Ольга Айвазовская.

Она напомнила, что по закону у ЦИК есть десять дней на подсчет и объявление официальных результатов выборов.

То есть, подготовка ко второму туру выборов может начаться после 10 апреля.

Таким образом, граждане будут иметь только 5 дней на временную смену места голосования без изменения места регистрации.

По словам Айвазовской, перед первым туром место голосования изменили 316 тыс. граждан, и на это у них было 85 дней.

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