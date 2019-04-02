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Лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко не будет оспаривать в судебном порядке результаты голосования. Об этом она заявила на брифинге во вторник, 2 апреля.

Тимошенко сказала, что во время выборов имели место "фальсификации" только в пользу одного из кандидатов - президента Порошенко. "Выборы были превращены в фарс", - отметила она.

"Выборы сфальсифицированы Порошенко. Он не должен быть во втором туре", - уточнила Юлия Тимошенко.

При этом лидер "Батькивщины" не намерена обжаловать в суде результаты голосования.

"Я могу сразу сказать, что мы не пойдем в суд", - пообещала кандидат. Она объяснила это тем, что не имеет "доверия к судебной системе".

Юлия Тимошенко также заявила, что в нынешних условиях не планирует призывать людей к массовым акциям протеста.

Она добавила, что признает выбор, который сделали люди.

В ночь выборов представитель штаба Петра Порошенко Сергей Березенко заявил журналистам, что "выборы прошли абсолютно честно".

Наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали определенные нарушения, однако отметили, что они не влияют на результаты.

Наблюдатели от ОБСЕ признали выборы президента Украины свободными и конкурентными.

"Нет достойных"

Юлия Тимошенко заявила, что не намерена поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко. Она считает, что ни один из кандидатов, которые проходят во второй тур президентских выборов, не способен решить стоящие перед Украиной вызовы.

"Страна сейчас находится в таком кризисном состоянии - в войне, экономической разрухе ... Ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК прошли во второй тур, не справятся с этими вызовами", - пояснила она.

При этом лидер "Батькивщины" заверила, что не откажется от своей борьбы и будет готовиться к парламентским выборам.

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