Зеленский согласился на дебаты, но с условиями: Олимпийский, все каналы, экспертиза
Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал на дебаты действующего президента Петра Порошенко.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Facebook.
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На видео кандидат выходит на поле НСК "Олимпийский" в Киеве, и напоминает о том, что Порошенко вызвал его на дебаты.
"Я принимаю вызов. Вот мои условия: жду вас здесь - в НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины", - сказал кандидат.
Он отметил, что дебаты смогут транслировать все телеканалы, а также должны присутствовать журналисты.
По его словам, "кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
"Стране нужен здоровый президент", - сказал Зеленский.
При этом он выдвинул еще одно требование своего участия в дебатах - Порошенко должет обратиться к народу и заявить, что "дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины - Владимиром Зеленским".
Он дал президенту 24 часа на ответ.
"Даю вам 24 часа. Думай-те!"