Копірайт зображення REUTERS/Vasily Fedosenko

Центральная избирательная комиссия официально объявила результаты первого тура выборов и дала старт второму туру.

Официальные результаты установили на основании протокола о результатах выборов президента, который подписали все 16 членов ЦИК, и объявила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Лидером первого тура стал комик Владимир Зеленский, он получил 5,7 млн голосов, или 30,24%. С ним во втором туре будет бороться действующий президент Петр Порошенко. У него 3 млн голосов украинцев, или 15,95%.

Ни один кандидат не получил больше половины голосов избирателей, поэтому президента украинцы будут выбирать во втором туре, который пройдет 21 апреля. Инаугурация должна состояться не позднее 3 июня.

Выход во второй тур Владимира Зеленского неожиданностью не стал. Он был лидером по результатам всех социологических опросов. Однако мало кто прогнозировал, что его отрыв от конкурентов окажется настолько большим.

Копірайт зображення GETTY IMAGES, BBC

Еще до объявления второго тура и до начала агитации между кандидатами началась война видеообращений и "битва анализов". Поводом для этого стала тема проведения дебатов.

Так, на прошлой неделе Владимир Зеленский, в свойственной для шоумена манере, принял вызов Петра Порошенко встретиться на дебатах, но озвучил свои условия - это должен быть стадион НСК "Олимпийский", а кандидаты должны сдать анализы, потому что украинцы должны иметь здорового президента. И Порошенко на них согласился - тоже в видеообращении.

После этого кандидаты обнародовали еще несколько видеозаявлений, обращаясь друг к другу. Порошенко предлагал вместе сдавать анализы, а Владимир Зеленский высказал идею, чтобы модератором будущих дебатов была Юлия Тимошенко. От такого предложения Тимошенко отказалась.

А в пятницу Петр Порошенко и Владимир Зеленский по отдельности и в сопровождении толпы журналистов сдавали медицинские анализы.

В воскресенье, 7 апреля, Петр Порошенко заявил, что 21 апреля украинцам придется выбирать - "либо свободная Европа, либо имперская Россия". Он призвал своих сторонников поддерживать европейское будущее и ставить подписи на сайте euua.org

Команда Владимира Зеленского тоже 7 апреля представила шаги, которые он намерен осуществить в борьбе с коррупцией, если станет президентом.

Экс-министр обороны и кандидат в президенты Анатолий Гриценко, который набрал в первом туре 6,91% голосов, заявил, что определится, будет ли поддерживать Владимира Зеленского тогда, когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для него убедительными.

31 марта 18,8 млн украинцев приняли участие в первом туре выборов президента. По данным Государственного реестра избирателей, всего в Украине имеют право голосовать около 30 млн избирателей.

Копірайт зображення IGOR KOVALENKO

Выборы в Украине были свободными и конкурентными, заявили международные наблюдатели. ХПри этом и украинские, и международные наблюдатели за выборами говорили о ряде нарушений во время голосования - подкупе избирателей, использовании админресурса - но в целом они не повлияли на ход волеизъявления.

Это седьмые выборы президента со времен провозглашения независимости Украины. В них принимало участие рекордное количество кандидатов в президенты - 39.

По данным Центральной избирательной комиссии, на подготовку и проведение выборов в Украине будет потрачено 1,95 млрд гривен.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram