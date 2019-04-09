Image caption Свято-Успенская церковь - единственный храм в селе

В одном из самых скандальных храмов Украины в селе Птича Ровенской области снова проводят богослужения после пятилетнего перерыва.

Это произошло после того, как большинство местных жителей решили перейти в ПЦУ, и суд отменил арест на помещение храма.

Из-за конфессионального конфликта люди несколько лет враждовали, а церковь была под замком. Она стала едва ли не символом религиозного противостояния в Украине, и о ней неоднократно звучали заявления со стороны руководства Русской православной церкви.

Ведущие мировые СМИ, в частности ВВС, неоднократно делали репортажи из этого села.

Последний раз двери Свято-Успенской церкви открывали после специального решения суда в августе прошлого года, когда отпевали погибшего в АТО военного.

"Люди плакали"

Единственный в селе храм не действовал пять лет - все это время продолжался конфликт между прихожанами киевского и московского патриархатов.

Люди закрывались внутри храма, караулили снаружи, дрались, бросали "коктейли Молотова", угрожали уничтожить храм, перекрывали международную трассу.

Image caption Храм был закрыт пять лет

В 2016 году суд наложил на церковь арест. Помещение охраняла полиция. Одна группа верующих молилась в гараже священника, другая - в строении рядом с храмом.

"Богом так было дано, чтобы мы на Благовещение зашли в храм. Люди становились на колени, стены целовали. Колокола звонили, а люди плакали!", - не сдерживает радости хористка ПЦУ Нина Новосад.

На прошлой неделе в Птиче провели приходское собрание. 409 присутствующих поддержали переход в Православную Церковь Украины.

Тогда же зарегистрировали изменения в устав религиозной общины и внесли необходимые изменения в государственный реестр юридических лиц.

После этого суд снял арест на помещение храма, а местные жители 4 апреля сорвали замки с ворот церкви.

"Это не новообразованная религиозная организация, а организация, которая действовала с 1991 года, а в 2019 году перешла в ПЦУ. Соответственно, право собственности на храм, на церковные здания перешли ПЦУ", - рассказал священник ПЦУ Игорь Загребельный.

"Подделка документов"

Однако верующие УПЦ МП считают решение собрания и перерегистрацию общины нелегитимными.

"В нашей общине собрание было 24 февраля. На нем присутствовали 130 человек", - рассказала прихожанка УПЦ МП Мария Фурманец.

"Мы все проголосовали за то, что мы остаемся в Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Онуфрием", - добавила она.

Согласно закону, решение о переходе общины принимается двумя третями ее членов. Получается, что переход в ПЦУ поддерживают 409 жителей села, а сохранение подчинения УПЦ МП - 130.

"Состоялась подделка документов. Мы уже подали иски в суд, направлены заявления в полицию в Киев, в областное управление полиции, и в Дубно", - прокомментировал перерегистрацию общины священник УПЦ МП Григорий Стадник.

В УПЦ МП называют эти события "захватом храма".

Там надеются вернуть себе церковь через суд - но не только украинский.

Image caption Гараж рядом с храмом, где проводили службу прихожане УПЦ МП

Религиозная община Птичи УПЦ МП пожаловалась в Европейский суд по правам человека на "незаконный арест храма", и 14 марта там заявили, что суд принял их обращение.

Как рассказал ВВС News Украина председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), УПЦ рассчитывает решить в международном суде вопрос принадлежности церкви.

"Теперь все эти новые обстоятельства, которые возникают вокруг храма, будут добавляться к тому иску", - сказал архиепископ Климент.

Рассмотрение дел в ЕСПЧ - очень длительный процесс, а пока храмом будет пользоваться община, которая относится к ПЦУ.

В воскресенье в Свято-Успенском храме священник Игорь Загребельный отслужил торжественное богослужение. По его словам, в церковь пришли более 300 верующих Птичи.

Первые богослужения прошли без провокаций или столкновений.

Слово Епифания

Такой финал религиозного спора в Птиче был фактически приурочен к визиту в Ровенскую область предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который в воскресенье был в Ровно.

"Сейчас уже завершилась длительная эпопея в селе Птича, которое известно уже не только в Украине, но и за ее пределами. Многие россияне спекулировали на этом", - прокомментировал ситуацию Епифаний.

Копірайт зображення Pomisna.info Image caption В день первой службы в Птиче в Ровно приехал митрополит Епифаний и заявил об окончании эпопеи противостояния в этом скандальном селе

Он заявил, что каждая община добровольно определяется в пользу того или иного религиозного центра, а в Ровенской области уже 50 приходов приняли решение перейти из УПЦ МП в ПЦУ.

Всего с момента создания Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года и получения томоса об автокефалии 6 января 2019-го из УПЦ МП в новую церковь перешли более полутысячи приходов.

УПЦ Московского патриархата в Украине имеет примерно 12 тыс. приходов, а ПЦУ - более 7 тыс.

Сейчас ПЦУ признана Вселенским патриархатом, однако ни одна другая поместная православная церковь мира ее еще не признала.

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