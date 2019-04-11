Владимир Зеленский - лидер президентской гонки и более чем вдвое опережает своего конкурента Петра Порошенко. Таковы данные опроса группы"Рейтинг", проведенного после первого тура выборов президента Украины.

Опрос провели 5-10 апреля 2019 года. В нем приняли участие 3 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.

По данным этого исследования, Зеленского поддерживают 60,8% тех, кто придет на выборы. За Порошенко готовы проголосовать 24,4%.

Не определились около 15% опрошенных.

По данным исследования, 75% опрошенных, которые планируют голосовать за Порошенко, голосуют именно за него, а не против Зеленского, 22% - скорее против Зеленского.

57% тех, кто готов поддержать Зеленского, голосуют именно за него, а не против Порошенко, а 41% - скорее против действующего президента.

По мнению 66% опрошенных, голосуя за Зеленского, люди выступают в первую очередь против сложившейся ситуации.

Результаты первого тура

7 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура президентских выборов.

Наибольшее количество голосов набрал комик Владимир Зеленский, которого поддержали 30,24% избирателей. Второе место занял действующий президент Петр Порошенко с поддержкой 15,95% избирателей.

Ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, поэтому 21 апреля состоится второй тур голосования.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

Выход во второй тур Владимира Зеленского неожиданностью не стал. Он был лидером по результатам всех социологических опросов. Однако мало кто прогнозировал, что его отрыв от конкурентов окажется столь большим.

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