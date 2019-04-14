Порошенко на "Олимпийском" не дождался Зеленского
Петр Порошенко, как и обещал, приехал на НСК "Олимпийский", чтобы провести дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Лидер студии "Квартал 95" на стадион не приехал.
Ранее Зеленский озвучивал только одну приемлемую для себя дату, время и место проведения дебатов - 19 апреля, 19:00, НСК "Олимпийский".
Несмотря на отсутствие согласия Зеленского, Петр Порошенко все же прибыл на стадион.
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"Мы никого не боимся. Мы не хотим покупать кота в мешке. Я очень надеюсь, что здесь будет господин Зеленский", - заявил президент со сцены рядом с "Олимпийским".
"Люди имеют право услышать, каким будет будущее государства, украинской нации в ближайшие пять лет. Потому что дебаты - это признак демократии", - добавил он.
Его выступление сопровождалось криками "Порошенко!".
Площадка для дебатов оборудована в подтрибунном помещении "Олимпийского". Зрители наблюдают за трансляцией с большого экрана, установленного рядом со стадионом.
Как сообщает корреспондент BBC, попасть на мероприятие могут все желающие: вход бесплатный, никаких приглашений от зрителей не требуют.
Среди собравшихся - немало сторонников действующего президента.
"Пришел выручать свою страну, показать другим людям, которые зазомбированные, которые не мыслят фактами, что так нельзя. Я хотел бы лучшего кандидата, чем Порошенко, но пока другого выбора нет", - говорит студент Андрей.
Еще одна сторонница Петра Порошенко говорит, что пришла на стадион, чтобы поддержать президента и услышать другого кандидата. "Это проблема второго кандидата, если его не будет", - добавляет она.
Президент уже заявил, что готов ждать Владимира Зеленского в течение 40 минут.
"Из любой точки Киева сюда можно доехать за 40-45 минут, я вас жду до 15 часов. Надеюсь, что вы уже вернулись из Парижа и отдохнули", - сказал Порошенко.
"Стадион - так стадион"
Дискуссия о возможной дате дебатов продолжается уже вторую неделю. Однако когда именно, в каком формате они будут проходить и будут ли проходить вообще - до сих пор под вопросом.
Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания неоднократно заявлял, что официальные дебаты должны состояться в студии в 20:00 19 апреля.
Если кто-то из кандидатов откажется от участия в них, все эфирное время получит его оппонент.
Откажутся оба - вместо дебатов на "Общественном" покажут документальный фильм, который не будет иметь никакого отношения к выборам.
В то же время за пределами студии НСТУ кандидаты могут встречаться когда угодно и где угодно - в частности, на НСК "Олимпийском".
Первым о такой идее заявил Владимир Зеленский: в видеообращении к Петру Порошенко он предложил провести дебаты 19 апреля в 19:00 на стадионе.
Президент согласился, но потом озвучил собственную дату - 14 апреля в 14:14.
При этом в команде Порошенко не исключают, что он прибудет на "Олимпийский" и 14, и 19 числа - если это не помешает проведению дебатов в студии "Общественного".
Что с рейтингами?
Второй тур президентских выборов в Украине состоится уже на следующей неделе - 21 апреля.
Согласно последнему опросу, который в начале апреля провела социологическая группа "Рейтинг", Зеленский опережает Порошенко более чем вдвое.
Среди избирателей, которые точно придут на выборы, лидера студии "Квартал 95" поддерживают 60,8% опрошенных, тогда как за действующего президента Украины готовы проголосовать 24,4%.
В первом туре Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко - 15,95%.