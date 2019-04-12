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За десять дней до второго тура действующий президент Петр Порошенко пришел на канал "1+1", где состоялся первый публичный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Это была их первая публичная беседа за все время предвыборной кампании. Она длилась менее 10 минут и прошла не очень конструктивно.

Рассказываем, как это было, и почему Зеленский бросил трубку.

Дебаты здесь и сейчас

В четверг вечером Петр Порошенко неожиданно посетил ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1", одним из владельцев которого является Игорь Коломойский.

Президент почти сразу пригласил на дебаты в студию Владимира Зеленского.

"Я, господин Владимир, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня в эту студию", - сказал Порошенко, выразив уверенность в том, что Зеленский смотрит этот эфир.

"Сейчас вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут", - добавил президент.

Кроме того, действующий президент пригласил Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля в 14:00, которые предложил "продолжить 19 апреля в студии "Общественного".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Петр Порошенко неожиданно пригласил Владимира Зеленского на дебаты "здесь и сейчас" в эфире ток-шоу, но тот позвонил и сказал, что находится в Париже

По его словам, 14 апреля на НСК "Олимпийский" можно организовать публичную дискуссию в "формате дебатов" с участием журналистов, но не политиков, как это и предлагал Зеленский.

К тому же Петр Порошенко отметил, что не против того, чтобы провести дополнительный раунд дебатов между 14 и 19 апреля, поскольку вопросов для обсуждения накопилось очень много.

Ответный звонок

Во время выступления президента в студию неожиданно позвонил сам Владимир Зеленский.

Кандидат сказал, что находится не в Киеве, а потому на дебаты сейчас в студии "1 + 1" приехать не сможет. По его словам, Петру Порошенко было об этом известно.

"Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины сопровождали меня в аэропорт", - сказал Владимир Зеленский в эфире.

Он добавил, что 12 апреля у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 15:00, поэтому он и вылетел туда "обычным самолетом".

"Борт №1 пока занят вами, но это не надолго", - сказал Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о дебатах, Зеленский сказал, что приглашал Петра Порошенко на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский", и тот принял это приглашение.

Копірайт зображення UNIAN, Getty Images, BBC Image caption В течение почти всего разговора кандидаты говорили одновременно и перебивали друг друга

Действующий президент заявил, что не следит за передвижениями Владимира Зеленского, но если он не в Киеве сейчас, то он это понимает и "принимает".

Почти во время всего разговора кандидаты в президенты говорили одновременно.

Петр Порошенко попросил своего оппонента дать ему возможность ответить, а потом говорить самому, иначе дебаты в эфире не получатся, Зеленский сказал, что приглашал президента на дебаты на другое время, но "если хотите сейчас, то давайте и сейчас".

Когда же Петр Порошенко спросил своего оппонента закончил ли тот свое выступление, Владимир Зеленский ответил: "Я закончу через пять лет, а Вы - 22 числа (очевидно, имея в виду 22 апреля - следующий день после выборов. - Ред.)".

"Сегодня вашей команде была поставлена позиция, что в последнее воскресенье, когда еще можно проводить дебаты на "Олимпийском", вас 14 числа в 14 часов пригласили на дебаты", - сказал действующий президент в ответ.

Владимир Зеленский мгновенно ответил, что его "команде никто из вас не будет ставить позиции" и напомнил о дебатах 19 апреля на "Олимпийском".

"А сейчас закончил я: 19 числа на НСК "Олимпийский". Точка", - сказал Зеленский и бросил трубку.

Таким образом, кандидаты так и не смогли договориться о дате и месте дебатов.

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