Пожар в соборе Парижской Богоматери взяли под контроль и частично погасили

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Известно, что в результате пожара обрушилась часть крыши и шпиль здания

Пожар в Соборе Парижской Богоматери удалось взять под контроль, до сих пор горят только отдельные участки.

"Пожар полностью под контролем. Частично его потушили, остаются отдельные очаги, с которыми идет борьба", - цитирует AFP официального представителя пожарной охраны.

Во время тушения пожара в соборе Нотр-Дам серьезно пострадал один пожарный, сообщил генерал Жан-Клод Галле из парижской пожарной бригады.

Здание собора загорелось вечером 15 апреля. Причина пожара пока не установлена, однако по некоторой информации он мог возникнуть во время реставрационных работ.

Парижская прокуратура заявила, что уже начала расследование инцидента.

Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что в крыше собора - большая дыра на том месте, где был шпиль, но алтарь сохранился, и все не так плохо, как она опасалась.

Корреспондент газеты Le Monde опубликовала у себя в Twitter фотографии интерьера сгоревшего собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который приехал на место пожара ночью, назвал произошедшее ужасной трагедией, но вместе с тем отметил, что наихудшего варианта развития событий удалось избежать.

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Макрона поблагодарил пожарных за их самоотверженную работу, которая позволила спасти обе башни собора и его фасад.

"Нотр-Дам - наша история, наша литература, это часть нашего духа, место, где творилась наша история - с ним связаны наши войны, наши эпидемии, наша свобода. Это центр нашей жизни", - сказал Макрон.

В результате пожара обрушился шпиль собора.

Восстановление собора

Президент Франции заявил, что собор Парижской Богоматери восстановят и пообещал запустить международную кампанию по сбору средств на его реставрацию.

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"Сегодня я бы хотел сказать также и о надежде. Наполнимся гордостью, ведь мы построили этот собор более 800 лет назад, мы построили его и в течение веков расширяли и улучшали его. И сегодня я с уверенностью заявляю: мы восстановим его все вместе", - сказал французский президент.

ЮНЕСКО заявила, что готова оказать помощь властям Франции в восстановлении этой достопримечательности.

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Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, председатель и исполнительный директор группы компаний Kering (владеет модными брендами Gucci и Yves Saint Laurent) пообещал перечислить 100 млн евро на помощь в восстановлении собора, говорится в заявлении, которое приводит агентство AFP.

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о готовности направить украинских специалистов для помощи в восстановлении собора.

Последний раз собор Парижской Богоматери получал серьезные повреждения еще во время Французской революции в конце XVIII века.

Две мировые войны собор пережил почти без повреждений, отмечает корреспондент BBC Анри Астье.

Реставрационные работы

Масштабные реставрационные работы в соборе Нотр-Дам начались только на прошлой неделе. Без них собор мог разрушиться в течение 10 лет, говорил в интервью BBC, вышедшем в эфир на прошлой неделе, глава благотворительного общества собора Мишель Пико.

По его словам, кислотные дожди и загрязнение воздуха привели к ослаблению конструкций собора.

Реакция мира

Соболезнования народу Франции в связи с трагедией выразили мировые лидеры.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter: "Так ужасно наблюдать за масштабным пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, для того, чтобы остановить его, стоит сбрасывать воду с самолетов. Нужно действовать быстро!"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас написал, что пожар в соборе Парижской Богоматери поразил немцев в самое сердце. "Наши мысли со спасателями и нашими французскими друзьями", - отметил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала: "Мои мысли с народом Франции сегодня и с экстренными службами, ведущими борьбу со страшным пожаром в соборе Нотр-Дам".

Однако в такой момент не обошлось без скандала. Журналист телеканала "Прямой" и политолог Тарас Березовец написал в своем Twitter: "Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".

Такой комментарий возмутил пользователей, в том числе и посла Франции в Украине Изабель Дюмон.

Госпожа посол написала в ответ: "Как вам не стыдно? Позор!". под комментарием она отметила внешнеполитическое ведомство Украины и министра иностранных дел Павла Климкина.

Сам Березовец написал, что это шутка в стиле французского издания Charlie Hebdo, известного своей острой сатирой. Его часто критикуют за неполиткорректность.

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