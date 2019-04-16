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48,4% опрошенных украинцев готовы проголосовать во втором туре выборов за Владимира Зеленского и только 17% - за действующего президента Петра Порошенко. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 9 по 14 апреля.

17,9% опрошенных заявили, что еще не определились с выбором, 1,6% хотят испортить бюллетень, 6,3% не придут на выборы, а 8,8% отказались отвечать на вопросы.

Среди избирателей, которые определились и намерены прийти на выборы, 72,2% поддерживают Владимира Зеленского, 25,4% - Петра Порошенко.

Опрос проводился среди 2004 респондентов во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных властям районов Луганской и Донецкой областей. Погрешность не превышает 3,3%.

Ранее группа "Рейтинг" обнародовала опрос за 5-10 апреля, в котором Владимир Зеленский опережал своего конкурента Петра Порошенко более чем вдвое.

По данным этого исследования, Зеленского поддерживали 60,8% тех, кто придет на выборы. За Порошенко готовы были проголосовать 24,4%. Не определились с тем, кого поддержат, около 14,8% опрошенных.

По данным исследования, 75% опрошенных, которые планировали голосовать за Порошенко, намеревались проголосовать именно за него, а не против Зеленского, 22% - скорее против Зеленского.

57% готовых поддержать Зеленского, намеревались проголосовать именно за него, а не против Порошенко, а 41% - скорее против действующего президента.

По мнению 66% опрошенных, голосуя за Зеленского, люди выступают в первую очередь против сложившейся ситуации.

В этом опросе приняли участие 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования составляла не более 1,8%.

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